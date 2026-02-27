SWIFT에서 GIWA체인으로 대체 3분기 예금토큰 활용 인프라 확장

[헤럴드경제=유혜림 기자] 하나금융그룹이 두나무와 공동으로 블록체인 기술을 활용한 외화송금 서비스에 대한 기술검증(PoC)을 성공했다고 27일 밝혔다. 하나금융은 이번 PoC를 기반으로 올해 3분기까지 예금토큰을 활용한 외화송금 인프라로 확장한다는 계획이다.

이번 PoC는 하나은행 국내외 지점 간 외화 송금 과정에서 기존 SWIFT 방식으로 주고받던 전문(메시지)을 두나무가 운영하는 ‘GIWA체인’ 기반 블록체인 메시지로 대체하는 방식으로 진행됐다. 이는 작년 12월 체결한 ‘블록체인 기술 기반 글로벌 금융서비스 공동 개발’ 업무협약의 첫 성과이기도 하다.

검증 결과, 블록체인 네트워크를 활용할 경우 기존 SWIFT 대비 처리 시간과 비용을 유의미하게 절감한 것으로 나타났다. 특히 자금세탁방지(AML), 고객확인의무(KYC) 등 외환거래 필수 통제 영역에서도 기술적 안정성을 확보했다는 설명이다. 양사는 그간 관련 내부통제 및 리스크관리 체계를 고도화하며 협업을 이어왔다.

하나금융은 이번 PoC를 기반으로 올해 3분기까지 예금토큰을 활용한 외화송금 인프라로 확장한다는 계획이다. 고객이 입금한 현금을 기반으로 예금토큰을 발행해 송금 수·발신 채널 간 직접 주고받는 구조다. 토큰의 발행·전달·지급·정산 전 과정을 테스트하고 기존 은행 전산망 적용까지 마친 뒤, 혁신금융서비스 지정을 통해 상용화를 추진할 방침이다.

상용화에 성공할 경우 수십 년간 유지돼 온 SWIFT 중심 외화송금 구조에서 벗어나 24시간 중단 없는 실시간 결제와 비용 절감을 구현하는 새로운 글로벌 송금 인프라 구축이 가능할 것으로 기대된다.

이은형 하나금융그룹 부회장은 “앞으로도 디지털자산을 비롯한 기술의 도입을 통해 전통적 금융을 혁신하고 손님에게 더 큰 가치를 드리기 위한 노력을 지속해 나가겠다”고 밝혔다.

오경석 두나무 대표는 “기존 SWIFT 체계를 기와 체인으로 혁신한 이번 PoC는 블록체인이 단순한 기술을 넘어 글로벌 금융 인프라의 새로운 표준이 될 수 있음을 증명한 첫 걸음”이라며 “글로벌 웹3 기반의 미래 금융 생태계를 이끌어 갈 수 있는 도전을 이어 나가겠다”고 말했다.