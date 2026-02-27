제3차 정비사업 통합심의위원회 “주동 형태, 구조적 안전성 보완” 조건부 의결

[헤럴드경제=김희량 기자] 2011년 정비계획이 결정된 성수전략 4지구 재개발사업이 15년 만에 통합심의를 통과하면서 한강변 최대 64층 1439세대 대단지 공급에 속도가 붙을 전망이다.

서울시는 26일 열린 제3차 정비사업 통합심의위원회에서 ‘성수전략정비구역 제4 주택정비형 재개발사업’에 대해 건축·경관·교통·교육·공원 등 8개 분야를 통합 심의한 결과 ‘조건부(보고) 의결’됐다고 밝혔다.

시는 이번 심의에서 초고층 아파트 건립에 따라 주동 형태는 구조적 안전성을 보완해 계획할 것을 심의 시 조건으로 부여했다. 이를 반영해 성수4지구는 사업시행인가와 관리처분계획인가 절차를 신속히 추진, 2031년 착공할 예정이다.

대상지는 성수전략정비구역 전체 4개 지구가 동시에 사업을 추진해야만 도로, 공원 등 기반시설 조성이 가능하여 2011년 정비계획 수립 이후 장기간 사업 추진이 지연된 바 있다. 신속통합기획을 통해 2025년 각 지구별로 사업 추진이 가능토록 정비계획을 변경했고 이에 따라 이번 통합심의가 진행됐다.

성수4지구에는 지하6~지상64층 10개동 규모로 총 1439세대(공공 267세대 포함) 공동주택이 공급될 예정이다. 공공기여 등을 통해 공공청사, 공원 등이 조성될 계획이다. 단지는 한강변으로 10~40m 규모의 통경축을 확보한 열린 배치로 개방적 경관을 형성하고 성수역에서 한강까지 이어지는 선형공원을 조성한다.

단지 내부에는 기존 성덕정길의 가로체계와 연계해 지역 주민에게 열린 커뮤니티 가로를 조성한다. 공공보행통로를 중심으로 어린이 돌봄시설, 작은 도서관 등 공동이용시설을 배치할 예정이다.

서울시 관계자는 “성수전략정비구역 4지구 통합심의 통과를 시작으로 성수전략정비구역 내 타 사업추진에도 탄력을 받을 것으로 예상된다”며 “남은 행정절차가 신속히 진행될 수 있도록 지원하여 주택공급이 차질없이 이루어질 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.