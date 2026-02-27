[헤럴드경제=김해솔 기자] 김재섭 국민의힘 의원은 27일 정원오 성동구청장을 향해 과거 선거 과정에서 자신에게 고액을 후원한 업체들이 수백억 원 규모의 구청 사업을 수주했다며 ‘대가성 수의 계약’ 의혹을 제기했다.

김 의원은 이날 페이스북을 통해 “정 구청장은 2014년, 2018년, 2022년 구청장 선거 과정에서 성동구 소재 쓰레기 처리 업체 대표들로부터 반복적으로 개인 한도 최대치의 후원을 받아 왔다”고 밝혔다.

김 의원에 따르면, 해당 업체들은 이후 성동구 생활 폐기물 처리 계약(2025~2027년)을 수의 계약 방식으로 체결하며 총 357억 원대의 대규모 사업을 수주했다.

이에 대해 김 의원은 “소수의 특정 업체가 카르텔을 형성해 구청의 사업을 독점하는 전형적인 ‘짬짜미’ 구조”라며 “경쟁이 사라진 수의 계약은 세금을 낭비하게 하며, 그 피해는 고스란히 주민의 몫으로 돌아간다”고 비판했다.

김 의원은 “쓰레기 업자들이 대가성 돈을 건넸다면 뇌물죄에 해당할 수 있으며, 업무상 배임도 따져 봐야 한다”며 “설령 법망을 교묘히 피해 간다고 하더라도, 자신에게 고액을 후원한 업체와 수의 계약을 맺은 정 구청장은 공직자로서 이미 함량 미달”이라고 직격했다.

그는 “정 구청장 스스로 ‘리틀 이재명’이라 하더니, 이 대통령한테 못된 것만 배웠느냐”며 “게다가 정 구청장의 슬로건이 무려 ‘세금이 아깝지 않은 서울’이라고 한다”고 꼬집었다.

그러면서 “‘세금이 아까운 성동’을 만든 주범인 정 구청장이 무슨 수로 ‘세금이 아깝지 않은 서울’을 만들겠다는 것이냐”고 되물었다.