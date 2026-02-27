올해 AX 혁신 본격화...고객 편의·안전 강화·업무 방식 혁신 3개 분야 28개 사업 추진 민원 처리, 선로 검측, 위기 상황 대응 등 AI 기반 다각적 고객서비스·안전 관리 고도화 AI 융합인재·AX리더 등 전문인력 600여 명 양성, 실무 중심 프로젝트로 AX전환 선도 한영희 대행 “업무방식 재설계로 미래형 조직으로 도약, 시민이 체감할 수 있는 실질적 변화 만들 것”

[헤럴드경제=박종일 선임기자]지난해 전국 도시철도 운영기관 최초로 인공지능(AI) 혁신 전담 조직(TF)인 ‘AI혁신추진단’을 출범시키고, 안전과 서비스 분야에 AI 기술을 시범 도입하는 등 인공지능 전환(AX, AI Transformation)을 준비해 온 서울교통공사가 올해 AI 기반 경영환경 구축을 본격화한다.

지난해 공사는 AI 기술을 활용해 스마트 스테이션, 외국어 동시 대화 시스템, 24시간 민원 응대 챗봇 등을 선보였다.

서울교통공사는 2026년을 인공지능 전환 실행 원년으로 선포, 이를 실현하기 위해 ▲고객 편의 증진 ▲ 안전 관리 강화 ▲ 업무방식 혁신 3개 분야 28개 AI 사업을 추진한다고 밝혔다.

공사의 인공지능 전환 추진계획은 정부와 서울시의 인공지능 대전환 정책 기조에 부응해 상위 정책과의 정합성을 확보하기 위해 마련됐다. 내부적으로는 시설물 노후화로 인한 관리 부담 증가 등에 선제적으로 대응하기 위한 것이다.

전동차·역사 냉방, 민원 관리도 AI로 척척...시민 불편 해소 앞장

우선, 공사는 고질적 문제였던 냉난방 불편 해소를 위해 오는 5월부터 4호선 신조 전동차 26개 편성에 AI를 통한 객실 적정온도 제어 시스템을 시범 도입한다. AI 모델이 혼잡도ㆍ계절ㆍ요일ㆍ시간대별 온도 데이터를 실시간으로 분석, 냉방 가동 시점과 온도를 자동으로 조절하는 방식이다. 그간 객실 냉방은 일정 온도를 초과한 경우에만 가동돼 시민 불편이 발생했으나, 이번 시스템 도입으로 선제적 냉방 운영이 가능해져 쾌적한 객실 환경을 유지할 수 있게 됐다.

공사에 접수되는 시민 민원은 연간 약 110만 건으로, 이 중 냉난방 관련 민원이 80%(약 88만 건)를 차지한다.

지하철역도 AI의 손길로 이용 환경이 한층 개선된다. 지하철역마다 상이한 구조와 층수 등을 고려해 역별 환경에 맞는 최적의 냉방제어 시스템을 구축하고 오는 7월 시범 운영에 들어간다.

홈페이지 민원 처리 속도도 획기적으로 높아질 전망이다. 공사는 AI가 민원 내용을 자동 검토한 후 담당 부서로 즉시 배부하는 민원 자동배부 시스템을 하반기 중 시범 운영할 계획이다.

안전 관리 분야에서는 지능형 선로 검측 고도화 등 11개 사업을 추진한다. 운행 중인 열차를 활용한 지능형 선로 검측 고도화 사업은 딥러닝 기반 자동 학습을 통해 선로 검측의 정확도와 정밀도를 한 단계 높이는 것이 목표다. 공사는 올해부터 전차선 높이·편위·마모, 침목 균열·체결구 등까지 검측 항목을 확대할 예정이다. 이를 통해 그간 인력이 수행해 온 야간 육안 점검 방식의 한계를 극복할 수 있을 것으로 기대된다.

이와 함께, AI·빅데이터 기반 열차·역사 혼잡도 통합관리 체계를 구축해 혼잡상황 대응능력을 강화한다. 그 첫 단계로 AI 기술과 교통카드 빅테이터를 활용해 역사 혼잡도 관리 시스템을 확대 및 개선하고, 대시보드로 확인할 수 있도록 구현한다.

또, AI가 전동차 내 각종 센서와 CCTV 영상을 실시간 분석해 사고 발생 시 관제센터에 즉시 경보를 전송하고, 해당 영상이 자동 표출되도록 구조화한다. 이를 통해 관제 중심의 신속한 초기 대응이 이뤄지도록 지원한다.

공사는 ▲AI 기반 보안관제 도입을 통한 사이버공격 대응 역량 강화, ▲AI 지능형 산업재해 안전 가이드 개발, ▲7호선 지능형 CCTV 모니터링 시스템 개량, ▲AI 활용 승무원 인적 오류 예측 모델 개발 사업 등도 추진한다.

AI로 일하는 방식 재설계...스마트 조직으로 전환

공사는 업무 효율화를 위해 일하는 방식 전반에 대한 전사적 혁신에도 나선다. AI 업무비서 시범 도입을 통해 보고서 초안 생성, 지능형 검색, 문서 요약 등 행정업무를 지원함으로써 직원들이 보다 핵심 업무에 집중할 수 있도록 한다. 아울러 직원 누구나 업무 정보를 공유할 수 있는 디지털 플랫폼을 구축하고, 이를 AI와 연계해 업무 연속성과 생산성을 향상시켜 나갈 계획이다.

성공적인 인공지능 전환을 위해서는 이를 선도할 전문인력과 조직 전반의 디지털 역량 강화가 필수적인 만큼 공사는 AX 리더 등 600여 명의 AI 전문인력을 양성한다. 체계적인 교육 프로그램 운영과 실무 중심 프로젝트로 실행력을 높인다는 계획이다.

한영희 서울교통공사 기획본부장(사장 직무대행)은 “AI 기반 업무 혁신을 본격화하는 올해는 서울 지하철의 미래 경쟁력을 좌우할 중요한 분기점이 될 것”이라며 “기술 도입을 넘어 조직 문화와 업무 방식을 재설계해 미래형 조직으로 도약하고, 시민이 일상에서 체감할 수 있는 실질적인 변화를 만들어 가겠다”고 강조했다.