7일 일정 마무리…총 참석자수 7000명

[헤럴드경제=문혜현 기자] 북한 최대 정치 행사인 제9차 조선노동당 대회를 마무리한 김정은 국무위원장이 선대 지도자들의 시신이 안치된 금수산태양궁전을 찾아 참배했다고 조선중앙통신이 27일 밝혔다.

통신은 이날 김 위원장이 이번 당대회를 통해 새로 선출된 당중앙 지도기관 성원들과 전날 금수산태양궁전을 찾았다고 보도했다.

통신은 “당중앙지도기관 성원들은 우리당 투쟁강령의 빛나는 완수를 위한 책임적인 여정에서 자신들이 지닌 중대한 책무를 다해나갈 철석의 의지를 엄숙히 가다듬었다”고 했다.

통신은 이어 당대회에 참석한 대표자, 방청자들이 당대회가 열린 장소인 4·25 문화회관을 배경으로 김 위원장과 기념사진을 찍었다고 보도했다.

이번 당대회에 참석한 각급 대표자는 5000명, 방청자는 2000명으로, 총 참석자 수는 7000명에 이른다.

김 위원장은 이 자리에서 “전체 참가자들이 우리 국가의 융성과 인민의 복리를 증진시키기 위한 성스러운 투쟁에서 당대회가 제시한 중대한 정책적 과업들을 받들고 선봉적 역할을 하리라는 기대와 확신”을 표명했다고 통신은 보도했다.

김 위원장의 이런 행보는 당대회의 성과를 자축하면서 새로 선출된 지도부의 결속을 다지겠다는 의도로 분석된다.

일주일간의 제9차 당대회 일정을 마무리한 북한은 곳곳에서 기념행사도 이어갔다. 평양체육관에서는 정치국 상무위원들을 비롯한 당 간부, 당대회 대표자들이 참석한 가운데 당대회 기념 대공연이 개최됐다.

평양을 대표하는 식당들인 목란관, 인민문화궁전, 옥류관, 청류관 등에서는 당대회 대표자들이 참석하는 기념연회가 이어졌다. 연회에는 박태성, 조용원, 김재룡, 리일환 등 정치국 상무위원들도 참석했다.

연회 발언자들은 “새로운 투쟁에서 높은 당성과 혁신적인 창조기풍, 전문가적자질과 철저한 집행력을 발휘하여야 한다”고 강조했다고 통신은 전했다.

지난 19일부터 시작된 조선노동당 제9차 대회는 25일 밤, 기념 열병식을 끝으로 7일간의 일정을 마쳤다.