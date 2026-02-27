25일 학교 과밀문제 해소 위한 강빛·고덕초 모듈러 교실 현장방문 점검 강동구, 구유지 무상 제공으로 강빛초 10개 학급 모듈러 교실 3월 운영 고덕초, 인근 지하철 9호선 공사로 인한 통학 안전대책 위해 통학버스 운영 유지 관계 기관 협의 노력

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 강동구(구청장 이수희)는 25일 새학기 개학을 앞두고 과밀학급 해소를 위해 모듈러 교실을 설치한 서울강빛초등학교와 서울고덕초등학교를 잇달아 방문해 현장 점검을 실시했다.

이번 방문은 고덕강일지구 내 학령인구 급증에 따른 과밀학급 문제를 해소, 학생들에게 안전하고 쾌적한 교육 환경을 제공하기 위해 마련됐다.

먼저 이수희 구청장은 서울강빛초등학교를 찾아 내달 운영을 목표로 막바지 공사가 진행 중인 ‘모듈러 교실’ 설치 현장을 점검했다. 강동구는 강빛초, 강동송파교육지원청과의 협의를 거쳐 구 소유 주차장 부지를 무상 제공하기로 했으며, 이를 통해 총 26개 학급 규모의 모듈러 교실을 설치한다. 2026학년도에는 10개 학급을 우선 운영, 2027학년도부터는 26개 학급 전체를 운영할 계획이다. 이는 2029년 3월 개교 예정인 (가칭)서울강율초등학교 개교 전까지 지역 내 과밀 문제를 완화하기 위한 핵심 사업이다.

이어 방문한 서울고덕초등학교에서는 모듈러 교실을 점검하는 한편, 고덕강일지구 학생들의 통학 안전 문제도 중점적으로 살폈다. 이수희 구청장은 현장에서 학교 관계자의 의견을 청취, 인근 지하철 9호선 공사로 인해 학생들의 통학 안전 우려가 있는 만큼 통학버스 운영이 유지될 수 있도록 노력하고 있다고 밝혔다.

이수희 강동구청장은 ”아이들의 학습권 보장과 안전한 통학로 조성은 가장 우선적으로 고려해야 할 사항“이라며 “3월 개학철을 맞아 통학로 집중 점검을 실시할 예정이며, 고덕초를 비롯한 지역 내 교육환경 현안에 대해서도 관계기관과 지속적으로 협력해 나가겠다”고 말했다.