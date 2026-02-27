[헤럴드경제=도현정 기자]도널드 트럼프 미국 대통령과 조란 맘다니 뉴욕시장이 26일(현지시간) 워싱턴DC 백악관에서 회동한다.

미 일간 뉴욕타임스(NYT)는 이날 복수의 소식통을 인용해 맘다니 시장이 트럼프 대통령을 만나기 위해 이날 오전 참모진과 함께 워싱턴DC로 향했다고 전했다. 이는 당초 공개 일정에는 없었던 깜짝 회동이다.

둘은 이 자리에서 뉴욕시의 주택 건설 문제를 주로 논의할 것이라 전해졌다. 트럼프 대통령은 과거 뉴욕에서 부동산 사업으로 부와 명성을 쌓았다.

강경 우파 성향인 트럼프 대통령과 스스로를 민주사회주의자라 칭하는 맘다니 시장은 서로를 거세게 비판해왔다. 트럼프 대통령은 맘다니 시장이 당선되면 뉴욕시에 대한 연방정부의 모든 지원금을 끊겠다고 공언할 정도였다. 맘다니 시장이 지난해 당선된 이후 오히려 둘 사이의 분위기가 다소 누그러졌다. 지난해 11월에 깜짝 회동에서도 예상 밖의 화기애애한 분위기 속에서 연방정부의 뉴욕시 지원에 대한 논의를 이어갔다.

맘다니 시장도 이후 트럼프 대통령을 직접적으로 비판하는 것을 자제해왔다. 단, 지난달 미국의 베네수엘라 군사 작전과 관련해 “전쟁 행위”라 비판했다.