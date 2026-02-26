[헤럴드경제=최원혁 기자] 이준석 개혁신당 대표가 ‘부정선거’ 공개 토론을 앞두고 한국사 강사 출신 보수 유튜버 전한길 씨를 향해 “심리적으로 굉장히 불안한 상태인 것 같다”고 말했다.

26일 이 대표는 KBS라디오 전격시사에 출연해 “왜 토론 앞두고 인신공격에 열을 올리는지 잘 모르겠다. 전씨가 안정을 찾았으면 좋겠다”며 이같이 밝혔다.

이 대표는 “전씨는 최근 제가 하버드 대학을 노무현 대통령 추천서로 갔다고 한다. 제가 하버드에 다닐 때 노 대통령은 대통령도 아니었다”며 “조금만 들여다보면 나오는 사실관계를 가지고 거짓말을 한다”고 지적했다.

또 이 대표는 “부정선거 담론이 가장 황당한 건 결코 보수 진영에 도움이 안되는 얘기다. 사전투표는 주소지가 일치하지 않는 사람들이 투표할 수 있게 하는 편리한 제도”라면서 “보수 진영에 보면 젊은 지지층이 늘어나고 있다는데 사전 투표 없애면 당연히 그 사람들이 투표 못 하게 되면 보수 진영의 손실”이라고 설명했다.

이어 “가만히 방치한 사람들도 문제가 있다고 본다. 부정선거 담론은 제가 예전에 국민의힘 대표할 때는 발도 못 붙이던 것”이라며 “암세포가 괜히 암세포인가. 하는 일 없이 영양만 가져가고 그리고 일반 세포보다 빠르게 증식해서 장기의 기능을 망가뜨리니까 암세포인 것”이라고 했다.

또 전씨가 추진하다가 취소된 ‘3·1절 기념 자유음악회’ 논란도 언급하며 “갑자기 태진아 씨 이름을 들먹이다가 망신 사고, 모 방송 아나운서 섭외했다고 하다가 취소됐다. 그게 지금 전씨가 겪고 있는 본인에 대한 세간의 판단”이라며 “이런 분을 대표 주자로 내세운 부정선거 진영 자체가 얼마나 허접하냐”고 했다.