“양국 정상간 전략적 협력 가시적 성과로 연결하기 위해”

[헤럴드경제=서영상 기자] 대통령 전략경제협력 특사 자격으로 아랍에미리트연합국(UAE) 방문을 마치고 귀국한 강훈식 비서실장은 26일 양국이 앞으로 650억 달러(약 92조 원) 이상의 협력 사업 추진에 합의했다고 밝혔다.

강 실장은 3일간의 출장을 마치고 이날 인천공항 브리핑에서 “이번 특사 방문의 가장 큰 성과는 방산 분야에서 350억 달러 이상의 협력사업을 확정한 것”이라며 이같이 밝혔다.

강 실장은 “양국은 단순히 무기를 사고파는 관계에서 벗어나 설계부터 교육 훈련, 유지 보수에 이르기까지 방위산업 전(全) 주기에서 협력하기로 하고, 이러한 협력원칙을 담은 ‘방산 협력 프레임워크 MOU’를 체결했다”고 밝혔다.

기존의 ‘300억 달러 규모의 투자 협력도 새롭게 개편하기로 했다. 지난해 11월 정상회담에서 ▷방산 ▷AI ▷원전 ▷문화 등 전략협력 분야를 설정함에 따라 투자 협력도 재편할 필요성이 생겼기 때문이다.

원전 분야에서도 바라카 원전을 통해 쌓은 협력 경험을 토대로 전(全)주기에 걸친 협력을 더욱 확대해 나가기로 했다.

강 실장은 “양국은 핵연료 공급 사업, 원전 정비 역량 강화 사업, 원전 운영에 대한 AI 기술 접목 사업 등의 분야에서 긴밀히 협력하기로 했다”고 전했다.

이어 “AI 등 전력수요 확대로 글로벌 원전 시장이 확대되고 있음에 주목하여 공동진출 실행전략 수립을 위한 구체적인 협의에 조속히 착수하고 정상회담 계기에 공동진출 전략 로드맵을 채택하기로 합의했다”고 했다.

강 실장은 UAE 방문 기간 모하메드 빈 자이드 알 나흐얀 UAE 대통령을 예방하고, 모하메드 대통령의 방한을 초청하는 이재명 대통령의 친서를 전달했다.

청와대는 “양국 정상이 공동선언을 통해 합의한 전략적 협력을 가시적 성과로 연결하기 위해 이뤄졌다”고 설명했다.

특사단에는 과기정통부, 외교부, 산업통상부, 문화체육관광부, 해양수산부, 방위사업청, 우주항공청 등이 참여했다.