[헤럴드경제=최원혁 기자] 미 법무부가 공개한 ‘엡스타인 파일’에 유명 물리학자인 고(故) 스티븐 호킹 박사가 비키니 차림 여성 2명과 함께 찍힌 사진이 등장해 파문이 일고 있다. 다만 유족 측은 해당 여성들은 호킹 박사의 장기 간병인이었다고 해명했다.

25일(현지시간) 영국 일간 타임스와 텔레그래프 등에 따르면 최근 공개된 엡스타인 관련 수사 문서 수백만 건 중에는 스티븐 호킹 박사의 사진이 포함됐다.

사진에는 미국령 버진아일랜드 세인트토머스의 리츠칼튼 호텔에서 열린 과학 심포지엄 기간 중 선베드에 누워 있는 호킹 박사와 양 옆에서 검은색 비키니를 입은 여성들이 칵테일을 들고 서 있는 모습이 담겼다. 한 여성은 호킹 박사가 음료를 쥘 수 있도록 돕는 장면도 포착됐다.

이 사진은 지난 2006년 3월 미국령 버진아일랜드 세인트토머스의 리츠칼튼 호텔에서 열린 과학 심포지엄 기간에 촬영된 것으로 파악됐다. 엡스타인이 미성년자 성매매 알선 혐의로 기소되기 약 5개월 전 시점이다.

같은 심포지엄에 참석했던 물리학자이자 2019년 노벨 물리학상을 수상한 필립 피블스는 당시 분위기에 대해 “우리는 발표 사이사이 토론을 하고, 커피를 마시며 주변에 모여 이야기하곤 한다. 아주 전형적인 풍경”이라면서도 “그런데 어느 순간 보기 좋은 젊은 여성들이 나타나 아무 말도 하지 않고 가만히 서 있었다”고 떠올렸다.

문서에는 호킹의 이름이 약 250차례 언급된다. 이전에도 호킹은 엡스타인의 섬에서 찍힌 것으로 추정되는 다른 사진들에 등장한 바 있다. 2006년 3월 바비큐 행사 사진과, 신원이 확인되지 않은 금발 여성과 함께 보트 크루즈 및 잠수정 투어를 하는 모습 등이다.

그러나 호킹 가족 측은 고인과 엡스타인의 연관성을 부인했다. 그러면서 엡스타인 파일 사진 속 비키니 여성들은 호킹과 항상 동행하는 장기 간병인일 뿐이라고 반박했다.

호킹 박사는 50년 넘게 루게릭병을 앓으며 인공호흡기와 음성 합성기, 휠체어에 의존해 생활해 왔다. 가족 측은 “그가 부적절한 행동을 했다는 식의 어떤 암시도 잘못됐고 극도로 터무니없다”고 강조했다.