[헤럴드경제(수원)=박정규 기자]경기도가 가수 박상민, 전 마라톤선수 이봉주, 뮤지컬 연출가 박리디아, 아역배우 한지안, 방송인 도른 에밀리를 신규 홍보대사로 위촉했다.

김동연 경기도지사는 26일 도청 집무실에서 2026년 경기도 홍보대사 위촉식을 열고 5명에게 위촉장을 수여했다. 이들은 향후 2년간 문화예술·복지·청소년·국제교류·생활체육 등 도정 주요 정책 홍보 콘텐츠 출연, 도정 홍보행사 참여 등 다양한 활동을 통해 경기도 정책과 가치를 도민과 국내외에 널리 알리는 역할을 수행하게 된다.

이날 김동연 지사는 광역자치단체 최초의 이민사회국, 다회용기 사용, 골목시장 등을 살리기 위한 통큰세일, 경기도가 주관하는 영화제 등 다양한 주제로 이야기를 나눴다.

김 지사는 “경기도 홍보대사를 수락해 주셔서 감사하다”며 “대한민국 국민 4명 중 하나는 경기도민이다. 홍보대사들이 굉장히 많은 도민을 대표하는 셈”이라고 강조했다. 그러면서 즉석으로 홍보대사들을 향해 경기도 전통시장 내 먹방을 제안하기도 했다.

이번에 위촉된 홍보대사들은 각 분야에서 전문성과 대중적 인지도를 동시에 갖춘 인물들이다.

박상민은 1993년 데뷔 이후 ‘해바라기’, ‘멀어져 간 사람아’, ‘무기여 잘 있거라’ 등 다수의 히트곡으로 사랑받아 온 가수로, 꾸준한 기부·후원 등 사회공헌 활동을 이어오고 있다.

1998․2002 아시안 게임 마라톤 금메달리스트 이봉주는 대한민국을 대표하는 스포츠 스타로, 도민 건강 증진과 체육 정책 홍보에 힘을 보탤 계획이다.

박리디아는 뮤지컬 연출가이자 배우, 교수로 활동하며 공연예술 분야에서 오랜 창작 경험을 축적해 온 문화예술인이다. 현재 연세대학교 연세예술원 연극학 주임교수로 재직 중이며, 베트남에서 연기 교육과 문화교류 사업을 중심으로 활동하고 있다.

한지안은 2025년 영화 ‘굿뉴스’, SBS 드라마 ‘우주메리미’ 등에 출연한 아역배우로 드라마와 영화에서 활약하며 청소년 세대와의 소통 창구 역할을 할 것으로 기대된다.

도른 에밀리(Dorn Emilie)는 대한민국의 음식, 시골생활, 여행 등 일상을 소개하는 독일 출신의 방송인 겸 유튜브 크리에이터로 다양한 방송 활동과 국제 교류 경험을 바탕으로 경기도의 글로벌 이미지를 높이는 데 기여할 예정이다.

한편 이날 5명이 경기도 홍보대사로 신규 위촉됨에 따라 총 33팀이 다양한 분야에서 홍보대사 임무를 수행하게 된다.