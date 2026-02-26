[헤럴드경제=장연주 기자] 그룹 유키스 출신 동호와 전처 A씨가 소셜미디어(SNS)를 통해 서로를 향한 폭로성 게시물을 올리며 공방을 벌이고 있다.

동호는 25일 자신의 SNS에 “정신 똑바로 차리고 살아라. 나랑 끝까지 해보자는 거면 해보자고”라고 적었다.

그는 이어 “네가 약점처럼 쥐고 떠들고 있는 공론화 이제 안 무서워. 더 이상 사람들 나한테 관심도 없고, 연예인 관둔지도 10년 다 돼가는 일반인이고. 난 신경 안쓰니까, 네가 하고 싶은 대로 어디 한번 해봐”라고 강경한 태도를 보였다.

이에 앞서 전처인 A씨는 SNS에 동호가 아이 앞에서 자신에 대한 인신공격을 했으며, 양육비를 보내지 않고 있다고 적었다. 아울러 동호가 과거 불륜을 저질렀다고도 주장했다.

A씨는 특히 혼인생활 당시 동호의 외도가 이혼의 결정적 사유였다고 주장했다.

이와 함께 양육비를 지급하지 않은 상태에서 타인에게 명품 선물을 했다는 취지의 글도 작성했다. 관련 의혹을 제기하며 특정 소셜미디어 게시물로 추정되는 사진을 증거로 첨부했다.

현재 A씨는 자신의 계정을 비공개로 바꾼 상태다.

한편, 동호는 2013년 연예계 활동을 잠정 중단하며 소속 그룹 유키스를 탈퇴했다. 이후 2015년 한살 연상인 비연예인과 결혼해 2016년 아들을 얻었지만, 혼인 3년 만에 이혼했다.