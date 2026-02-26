그룹AVP본부와 포티투닷 시너지 강조

[헤럴드경제=서재근 기자] 박민우 신임 현대차그룹 첨단차플랫폼(AVP) 본부장(사장)겸 포티투닷 대표가 “포티투닷이 가진 잠재력을 기반으로 (현대차그룹이) 모빌리티 산업의 리더 기업으로 자리매김하도록 이바지하겠다”고 강조했다.

박 대표는 26일 오전 경기도 성남 포티투닷 판교 사옥에서 포티투닷 임직원들과 ‘올 핸즈 미팅’을 열고 이같은 메시지를 전달했다.

올 핸즈 미팅은 포티투닷 임직원들이 소통하는 내부 행사로 전사 혹은 조직별로 수시·정기적으로 열리고 있다.

지난달 송창현 전 대표의 후임으로 선임된 박 대표는 지난 23일 첫 출근 이후 사흘 만에 내부 소통 행보에 나섰다.

박 대표는 포티투닷의 방향성에 관해서는 고객 관점에서의 기술 개발, 현대차그룹 AVP 본부와의 협력을 통한 시너지 창출을 강조한 것으로 전해졌다.

박 대표는 이날 직원들에게 기념 선물로 떡과 ‘두쫀쿠’(두바이 쫀득 쿠키)를 전달하기도 했다. 찰떡같이 하나의 팀으로 일하고 두쫀쿠처럼 쫀득한 시너지를 창출하자는 의미를 담았다는 게 박 대표의 설명이다.

한편, 박 대표는 테슬라와 엔비디아 등 글로벌 기업에서 컴퓨터 비전 기반 자율주행 분야 기술의 연구·개발부터, 양산과 상용화까지 전 과정을 경험한 세계적인 기술 리더다.

최근까지 엔비디아에서 부사장으로 재직하며, 자율주행 인지 기술을 개발하는 조직의 초창기부터 합류해 개발 체계 전반을 구축하고 자율주행 소프트웨어의 양산 및 상용화를 주도했다.

특히, 인지 및 센서 융합 기술을 전담하는 조직을 이끌며 글로벌 완성차 기업들과 진행한 양산 프로젝트를 통해 엔비디아 자율주행 플랫폼의 차량 적용을 성공적으로 추진, 연구 단계였던 기술을 실제 차량에 적용 가능한 양산 기술로 전환하는 데 핵심 역할을 수행했다.