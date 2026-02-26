[헤럴드경제(샌프란시스코)=박혜림 기자] 삼성전자가 하이파이(Hi-Fi) 음질과 사용자 편의성을 대폭 강화한 새로운 완전무선이어폰(TWS)을 선보였다. 저음과 고음을 분리한 2-way 시스템으로 음질을 강화한 것은 물론 인공지능(AI) 혁신까지 놓치지 않은 갤럭시 버즈4 시리즈를 공개한 것이다.

삼성전자가 25일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 ‘갤럭시 언팩 2026(Galaxy Unpacked 2026)’에서 성능과 디자인을 개선한 무선 이어폰 ‘갤럭시 버즈4 프로’와 ‘갤럭시 버즈4’ 2종을 공개했다.

갤럭시 버즈4 시리즈는 전 세계 1억 개 이상의 귀 데이터 포인트와 1만회 이상의 착용 시뮬레이션을 기반으로 슬림한 인체공학적 설계를 구현한 것이 특징이다. 이를 통해 장시간 착용 시의 편안함을 높이고 운동 등 역동적인 상황에서도 안정적인 착용감을 제공한다.

또 새롭게 도입된 ‘메탈 블레이드’(Metal Blade) 디자인은 음각으로 설계된 핀치 컨트롤 영역을 통해 음량 및 미디어를 직관적으로 조작할 수 있게 했다. 크래들은 반투명 커버를 적용해 이어버드의 수납 여부를 상시 확인할 수 있도록 편의성을 더했다.

상위 모델인 갤럭시 버즈4 프로는 스피커의 진동 면적을 극대화한 ‘베젤리스 우퍼’를 최초로 적용해 유효 면적을 전작 대비 약 20% 확장했다. 고음 전용 스피커인 트위터와 결합된 향상된 2-way 시스템은 24bit 96kHz의 초고음질 오디오를 지원, 원음에 가까운 하이파이(Hi-Fi) 사운드를 제공한다.

개인별 최적화된 맞춤형 사운드 경험을 위한 AI 기능도 고도화됐다. 프로 모델에 탑재된 ‘향상된 적응형 ANC’(액티브 노이즈 캔슬링)는 사용자의 착용 상태를 실시간으로 분석해 최적의 소음 차단 성능을 구현한다. 적응형 이퀄라이저는 귀 모양과 착용 상태에 맞춰 음색을 세밀하게 보정하며, 전작보다 넓어진 보정 대역을 지원한다.

갤럭시 에코 시스템과의 연결성도 대폭 강화됐다. 이번 시리즈에 새롭게 탑재된 ‘헤드 제스처’(Head Gesture) 기능은 고개를 움직이는 동작만으로 조작이 가능하다. 요리나 운동 중 두 손을 사용할 수 없는 상황에서 고개를 끄덕여 전화를 받거나 가로저어 거절하는 식이다.

사용자는 버즈를 착용한 상태에서 음성 호출만으로 빅스비, 구글 제미나이, 퍼플렉시티 등 다양한 AI 에이전트를 즉시 실행할 수 있다. 통화 품질 향상을 위한 ‘슈퍼 클리어 콜’(Super Clear Call) 기능은 머신러닝을 통해 주변 소음을 제거하고 음성 대역폭을 2배 확장(16kHz)해 선명한 통화 환경을 구축했다.

갤럭시 버즈4 시리즈는 커널형인 ‘프로’와 오픈형인 ‘기본’ 모델로 나뉘며 블랙과 화이트 2종으로 출시된다. 가격은 프로 모델 35만9000원, 기본 모델 25만9000원이다. 삼성전자는 오는 27일부터 사전 판매를 시작하며, 3월 11일 국내에 공식 출시할 예정이다.

조익현 삼성전자 MX사업부 개발실 상무는 “갤럭시 버즈4 시리즈는 기술 혁신을 바탕으로 사용자의 일상에 자연스럽게 녹아드는 오디오 경험을 지향한다”며 “사용자 맞춤형 기능으로 다양한 라이프스타일을 아우르는 최적의 선택지가 될 것”이라고 말했다.