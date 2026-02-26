상장협, 26일 10대 회장 선출 민동욱 엠씨넥스 대표 취임

[헤럴드경제=홍태화 기자] 한국상장회사협의회는 26일 개최된 제52기 정기회원총회에서 민동욱 엠씨넥스 대표이사를 제10대 회장으로 선출했다. 신임 회장은 이날 공식 취임했으며, 임기는 올해 2월부터 3년간이다.

민동욱 신임 회장은 취임사를 통해 “대내외 경제 환경의 불확실성이 이어지는 가운데 기업의 역할과 책임은 더욱 중요해지고 있다”며 “회원사와 유관기관, 관련 단체와의 협력을 통해 상장회사의 경영환경을 개선하고, 상장회사가 국가 경제 발전에 이바지할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

이어 “상장회사는 우리 경제의 중추로서 책임과 역할이 크다”며 “회원사 간 경험과 역량을 공유하고, 정부와 관계기관, 학계 등과의 건설적인 소통을 통해 자본시장의 예측 가능성과 신뢰도를 높여 나가겠다”고 강조했다.

협의회는 그동안 정책 제언, 연구·교육 사업, 회원 지원 활동 등을 통해 상장회사 발전 기반을 다져왔다. 이번 제10대 회장 취임을 계기로 협의회는 변화하는 자본시장 환경에 능동적으로 대응하는 한편, 회원사 지원 기능을 한층 강화하는데 매진해 나갈 계획이다.

또 협의회는 이날 총회에서 선임된 신임 회장을 비롯해 비상근 부회장 6인으로 협의회 회장단 구성을 마무리했다.