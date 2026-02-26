생활·복지·문화 기능 아우르는 농촌 중심 거점

[헤럴드경제(담양)=서인주 기자] 담양군이 농촌 지역 주민의 생활 편의 증진과 공동체 활성화를 위한 기초생활거점조성사업의 결실로 ‘용면꿈미르센터’를 준공하고 25일 준공식을 개최했다.

이날 행사는 담양군수와 담양군의회 의장, 전라남도의원, 군의원, 지역 주민 등 100여 명이 참석해 준공식을 축하했다.

기초생활거점조성사업은 농림축산식품부가 읍·면 소재지에 교육·복지·문화·경제 서비스 공급 기능 확충과 배후 마을로의 서비스 전달 활성화를 통해 중심지와 배후 마을 주민 삶의 질을 높이기 위해 추진하고 있다.

군은 지난 2020년 신규사업으로 선정된 이후 2025년도까지 총사업비 40억 원을 투입해 용면꿈미르센터와 용어울림마당, 지역역량 강화 사업 등을 추진했다.

이번에 문을 연 용면꿈미르센터는 면사무소 옆 기존복지회관 자리에 3층 규모로 조성됐다. 1층은 주민휴게쉼터, 나눔 미용실, 공유 주방 2층은 동아리 활동이 가능한 다목적실, 운영사무실로 구성하고, 3층은 대회의실, 체력 단련실, 샤워장 등을 마련했다.

오는 3월 3일 정식 개관 이후 지역 공동체사업, 문화교육프로그램, 복지프로그램 등 지역 주민을 위한 다양한 사업을 추진할 예정이다.

박원길 용면 기초생활거점조성사업 추진위원장은 “이 시설은 주민이 함께 만들어낸 결과물이며, 모든 과정에서 주민의 목소리가 들어갔다고 강조하며, 앞으로도 센터에서 활발한 활동이 이루어지길 기대한다”라고 전했다.

군 관계자는 “이번 사업은 단순한 건물이 아니라 사람 중심·주민 중심 사업이라는 점에 큰 의미가 있다”며 “용면꿈미르센터를 중심으로 주민들의 생활편의를 향상하고 지역공동체 상생을 이끄는 지역교류의 거점이 되길 바란다고 말했다.