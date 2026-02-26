시스템·SW 표준인증 ISO/IEC 25058 KTL-스위스 서트엑스 협력 상호 인증

롯데이노베이트는 최근 인공지능(AI) 시스템의 품질과 신뢰성을 공식적으로 입증하는 국제 인증인 ISO/IEC 25058을 획득했다고 26일 밝혔다.

ISO/IEC 25058은 시스템 및 소프트웨어 공학 분야에서 품질 요구사항과 평가 기준을 제시하는 국제 표준이다. 이 표준은 AI 시스템의 품질을 체계적으로 평가하고 세계적으로 통용되는 방식으로 인증하는데 중요한 역할을 한다.

특히 이번 인증은 한국산업기술시험원(KTL)이 스위스의 AI, 사이버 보안 및 기능 안전 인증·검사 기관인 ‘서트엑스(CertX)’와 체결한 기술협력의 일환으로 진행됐다. 롯데이노베이트는 국내 시험 및 인증기관을 통한 국제 상호 인증을 획득한 첫 번째 사례다.

주요 평가 항목에는 롯데이노베이트 생성형 AI 플랫폼인 아이멤버(Aimember)의 ▷신뢰성 ▷안정성 ▷보안성이 포함된다. AI 성능 뿐 만 아니라, 보안, 취약점, 강건성, 위험 관리테스트를 통해 종합적인 품질을 검증받았다.

롯데이노베이트는 이번 인증을 통해 AI 제품과 서비스의 객관적 신뢰도, 글로벌 경쟁력이 크게 강화될 것으로 기대하고 있다.

해당 인증은 향후 해외 시장 진출이나 글로벌 입찰, 현지 파트너십 체결 시 중요한 경쟁 우위 요소로 작용할 전망이다. 롯데이노베이트는 이를 바탕으로 자체 AI 서비스와 설루션의 체계적인 품질관리 체계를 고도화할 계획이다.

롯데이노베이트 관계자는 “국제 표준에 기반한 이번 인증은 글로벌 시장에서 롯데이노베이트의 기술력을 입증하는 계기가 될 것”이라며 “앞으로도 신뢰할 수 있는 AI 기술을 바탕으로 산업 전반의 서비스 혁신을 이끌어 가겠다”고 말했다. 박세정 기자