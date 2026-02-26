송도해수피아~송도해수욕장 거북섬 500m 구간 태풍 피해 막고, 지역주민 친수공간으로 활용 예정

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 송도해수욕장이 있는 암남동은 부산의 대표적 태풍 피해 지역이다. 태풍으로 인한 상습침수 피해를 막기 위한 정비사업 기공식이 26일 열렸다.

부산시는 이날 오전 서구 암남동 등대로 일원 남항체육공원에서 ‘암남동 재해취약지구 정비사업’ 기공식을 개최했다. 이날 행사에는 박형준 시장, 공한수 서구청장, 박재복 지원건설 회장 등 공사 관계자와 시민 등 250여명이 참석했다.

이 공사는 서구 서방파제~송도해수피아~거북섬까지 약 1000m 구간에 방재호안(높이 8~10m, 폭 43m)을 설치하는 사업으로 총사업비는 1351억원이다. 1단계 공사(2018~2022년)에서 462억원의 예산을 드려 서방파제~송도해수피아 500m 구간을 완공했고, 이번에 2단계로 송도해수피아에서 송도해수욕장 거북섬까지 약 500m 구간에 방재호안을 설치하며, 889억원 예산이 3년간 연차별 투입된다.

호안(護岸)이란 하천·해안의 제방·하안을 유수나 파도 침식으로부터 보호하기 위해 비탈면에 설치하는 구조물을 말한다.

서구 암남동 등대로 일원은 해안변 호안(테트라포드)과 인근 신축건물 사이에 해안도로 외에는 완충시설이 없어 태풍 때 넘치는 파도로 침수 피해에 시달려 왔다. 특히 2022년 9월 태풍 ‘힌남노’가 왔을 때 해안도로와 횟집, 아파트, 숙박시설 등을 덮치며 큰 손실을 입었다.

부산시청 관계자는 “이번 공사로 전체 호안정비가 마무리되면 태풍으로 인한 인근 주민들의 피해를 막을 수 있을 뿐만 아니라 매립 확장된 호안은 친수공간으로 활용할 수 있다”며 “2022년 준공된 방재호안 1단계 구간은 서구청에서 파크골프장, 테니스장, 멀티운동장 등을 설치해 지역주민들의 운동과 휴식 공간으로 자리잡았다”고 전했다.

박형준 시장은 “서구 암남동 등대로는 우리나라 공설 1호 해수욕장인 송도해수욕장과 송도해상케이블카, 천마산터널, 남항대교로 연결되는 주요 도로와 인접해 있고, 해안산책로를 찾는 시민과 관광객의 방문이 많은 지역”이라며 “태풍 때마다 피해를 겪어온 이 지역에 방재호안 정비를 추진해 안전한 도시환경이 조성되고, 매립으로 확보되는 공간은 주민들이 즐겨 찾는 친수공간이 될 것”이라 기대했다.