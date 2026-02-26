갤럭시 언팩 2026 기자간담회 모바일 AI 리더십 강화 자신감 피력 “올해 갤럭시 AI기기 8억대로 확대”

노태문 삼성전자 사장(DX 부문장)이 구글과 공동 개발한 ‘인공지능 운영체제(AI OS)’를 갤럭시S26에 첫 적용했다고 밝혔다.

이번 갤럭시S 26에 탑재한 ‘에이전틱 AI’에 더해 더욱 공공해진 기술 기반으로 ‘갤럭시AI’ 생태계를 빠르게 확장하기 위한 포석이다. ▶관련기사 2면

노 사장은 이를 기반으로 4억대 수준인 갤럭시AI 기기를 올해 8억대까지 확대하겠다는 목표다.

노태문 사장은 25일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 ‘갤럭시 언팩 2026’ 행사 직후 JW메리어트 호텔에서 기자들과 만나 “에이전틱 AI가 더 매끄럽게 작동하는 기반을 만들기 위해 운영체제 레벨에서 맥락을 이해하고 연결할 수 있는 더 발전된 형태의 AI OS를 구글과 공동 개발해 곧 선보일 예정“이라고 밝혔다.

이는 구글과 더욱 공고해진 ‘AI 동맹’이다. 그는 “좋은 AI는 앞에 나서지 않는다”며 구글과 긴밀한 협력을 통해, AI 생태계 영향력을 확대하겠다는 의지를 드러냈다.

노 사장은 ‘갤럭시AI’ 확대의 분수령이 될 이번 갤럭시S26 시리즈 비장의 카드로는 ‘에이전틱 AI’를 꼽았다. 에이전틱 AI는 사용자가 일일이 앱을 찾아 들어가는 과거의 경험에서 벗어나, AI가 뒤에서 조용히 사용자의 의도를 읽고 결과까지 완성해 주는 단계를 지향한다.

노 사장은 “갤럭시S26은 역대 가장 강력한 성능을 바탕으로 카메라 경험을 한단계 끌어올리고 세계최초 모바일 프라이버시 디스플레이 탑재했을 뿐 아니라 모바일 에이전틱 AI라는 새로운 방향을 처음으로 제시한 제품”이라며 “거래선들의 초기 반응도 긍정적”이라고 말했다.

전작을 뛰어넘는 성과도 자신했다. 그는 “지난해 출시된 갤럭시S25 시리즈가 전작을 뛰어넘는 판매 목표를 달성한 데 이어, 올해는 갤럭시S26 시리즈로 전작을 넘어서는 성과를 만들어 낼 것”이라고 말했다.

갤럭시S26 시리즈를 필두로 갤럭시AI 생태계가 빠르게 확대될 것이라는 자신감도 드러냈다. 노 사장은 “2025년 말 4억대 수준이었던 갤럭시 AI 기기를 올해 8억대까지 2배 이상 확대할 것”이라고 밝혔다. 폰을 넘어 태블릿, PC, 웨어러블까지 전 신제품에 AI를 지원해 ‘AI 에코시스템’을 구축하겠다는 것이다.

이번 신작의 가격 인상에 대해서는 칩플레이션과 환율 상승에 따른 불가피한 결정이었다고 언급했다. 갤럭시S26 울트라 512GB 모델은 처음으로 200만원을 돌파했다.

노 사장은 “최근 환율 및 부품 비용의 동반 상승으로 불가피하게 가격 조정이 필요했다”면서도 “그럼에도 국내 가격은 글로벌 주요 시장 대비 가장 경쟁력 있는 수준을 유지하기 위해 모든 노력을 다했다”고 설명했다. 부품 수 최소화와 수율 개선 등 기술 혁신을 통해 원가 상승 요인을 억제했다는 점도 강조했다.

아울러 노 사장은 “위기와 기회가 동시에 있지만, 오랜 기간 다져온 글로벌 공급망과 전략적 파트너십은 삼성전자 만의 소중한 자산”이라며 “어려운 시기일수록 갤럭시 AI만의 차별화된 혁신을 통해 위기를 기회로 바꾸는 포텐셜을 발휘하겠다”고 강조했다.

샌프란시스코=박혜림 기자