갤럭시 언팩 2026 기자간담회

모바일 AI 리더십 강화 자신감 피력

“올해 갤럭시 AI기기 8억대로 확대”

노태문 삼성전자 사장이 25일(현지시간) 미국 샌프란시스코 ‘팰리스 오브 파인 아트’에서 3세대 AI폰 ‘갤럭시 S26 시리즈’를 소개하고 있다. [로이터]
노태문 삼성전자 사장(DX 부문장)이 구글과 공동 개발한 ‘인공지능 운영체제(AI OS)’를 갤럭시S26에 첫 적용했다고 밝혔다.

이번 갤럭시S 26에 탑재한 ‘에이전틱 AI’에 더해 더욱 공공해진 기술 기반으로 ‘갤럭시AI’ 생태계를 빠르게 확장하기 위한 포석이다. ▶관련기사 2면

노 사장은 이를 기반으로 4억대 수준인 갤럭시AI 기기를 올해 8억대까지 확대하겠다는 목표다.

노태문 사장은 25일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 ‘갤럭시 언팩 2026’ 행사 직후 JW메리어트 호텔에서 기자들과 만나 “에이전틱 AI가 더 매끄럽게 작동하는 기반을 만들기 위해 운영체제 레벨에서 맥락을 이해하고 연결할 수 있는 더 발전된 형태의 AI OS를 구글과 공동 개발해 곧 선보일 예정“이라고 밝혔다.

이는 구글과 더욱 공고해진 ‘AI 동맹’이다. 그는 “좋은 AI는 앞에 나서지 않는다”며 구글과 긴밀한 협력을 통해, AI 생태계 영향력을 확대하겠다는 의지를 드러냈다.

노 사장은 ‘갤럭시AI’ 확대의 분수령이 될 이번 갤럭시S26 시리즈 비장의 카드로는 ‘에이전틱 AI’를 꼽았다. 에이전틱 AI는 사용자가 일일이 앱을 찾아 들어가는 과거의 경험에서 벗어나, AI가 뒤에서 조용히 사용자의 의도를 읽고 결과까지 완성해 주는 단계를 지향한다.

노 사장은 “갤럭시S26은 역대 가장 강력한 성능을 바탕으로 카메라 경험을 한단계 끌어올리고 세계최초 모바일 프라이버시 디스플레이 탑재했을 뿐 아니라 모바일 에이전틱 AI라는 새로운 방향을 처음으로 제시한 제품”이라며 “거래선들의 초기 반응도 긍정적”이라고 말했다.

전작을 뛰어넘는 성과도 자신했다. 그는 “지난해 출시된 갤럭시S25 시리즈가 전작을 뛰어넘는 판매 목표를 달성한 데 이어, 올해는 갤럭시S26 시리즈로 전작을 넘어서는 성과를 만들어 낼 것”이라고 말했다.

갤럭시S26 시리즈를 필두로 갤럭시AI 생태계가 빠르게 확대될 것이라는 자신감도 드러냈다. 노 사장은 “2025년 말 4억대 수준이었던 갤럭시 AI 기기를 올해 8억대까지 2배 이상 확대할 것”이라고 밝혔다. 폰을 넘어 태블릿, PC, 웨어러블까지 전 신제품에 AI를 지원해 ‘AI 에코시스템’을 구축하겠다는 것이다.

이번 신작의 가격 인상에 대해서는 칩플레이션과 환율 상승에 따른 불가피한 결정이었다고 언급했다. 갤럭시S26 울트라 512GB 모델은 처음으로 200만원을 돌파했다.

노 사장은 “최근 환율 및 부품 비용의 동반 상승으로 불가피하게 가격 조정이 필요했다”면서도 “그럼에도 국내 가격은 글로벌 주요 시장 대비 가장 경쟁력 있는 수준을 유지하기 위해 모든 노력을 다했다”고 설명했다. 부품 수 최소화와 수율 개선 등 기술 혁신을 통해 원가 상승 요인을 억제했다는 점도 강조했다.

아울러 노 사장은 “위기와 기회가 동시에 있지만, 오랜 기간 다져온 글로벌 공급망과 전략적 파트너십은 삼성전자 만의 소중한 자산”이라며 “어려운 시기일수록 갤럭시 AI만의 차별화된 혁신을 통해 위기를 기회로 바꾸는 포텐셜을 발휘하겠다”고 강조했다.

