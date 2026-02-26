삼성전자가 25일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 ‘갤럭시S 26 시리즈’를 공개한 가운데, 세계 최초로 적용된 ‘프라이버시 디스플레이’에 대해 외신들의 극찬이 쏟아졌다. 애플 텃밭에서 공개된 삼성의 혁신 작품을 놓고 외신들은 “애플이 삼성의 혁신 기술을 따라해야한다”며 “삼성의 하드웨어 승리”라는 평가를 내놨다.

월스트리트저널(WSJ)은 갤럭시 S26 울트라의 ‘프라이버시 디스플레이’에 대해 “애플이 이를 즉시 도입해야 한다”고 언급했다. 그러면서 “훔쳐보기를 방지할 수 있는 핵심적인 도구”라며 “(삼성) 하드웨어의 승리”라고 평가했다.

폰아레나(PhoneArena)는 프라이버시 디스플레이를 “매우 천재적(Genius)”이라고 설명했다. 이 매체는 “애플조차 이를 눈여겨 보고 있다”며 “향후 맥북이나 아이폰 등에 유사한 기술을 채택할 가능성이 높다”고 분석했다.

T3는 해당 디스플레이가 “2026년 가장 탐나는 기능이 될 것”이라고 설명했다. 과거 애플이 맥북에 유사한 기술을 검토했다는 루머를 언급하며 아이폰에도 이 기능이 도입될지 주목된다고 덧붙였다.

매셔블(Mashable) 역시 이번 언팩에서 공개된 가장 훌륭한 혁신으로 프라이버시 디스플레이를 꼽았다. 그러면서 별도의 필름 없이 하드웨어적으로 시야각을 제어하는 기술이 공공장소에서의 사생활 보호에 얼마나 유용한지 상세히 소개했다.

PCMag의 편집장 에릭 제만은 언팩 현장에서 직접 기기를 사용해 본 후 작성한 리뷰를 통해 “울트라 모델에 탑재된 프라이버시 디스플레이의 하드웨어적 완성도에 깊은 인상을 받았다”고 평가했다. 박세정 기자