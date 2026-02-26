부산·서울·해운대 부민병원 우대 서비스 제공 상조 넘어 건강·의료까지 아우르는 라이프케어 강화

[헤럴드경제=홍석희 기자] 교원라이프가 부민병원그룹과 손잡고 회원 대상 라이프케어 서비스 강화에 나선다.

교원라이프는 지난 24일 부민병원그룹과 라이프케어 서비스 개발 협력을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약에 따라 양사는 교원라이프 회원을 위한 맞춤형 라이프케어 서비스와 멤버십 혜택을 공동 개발하는 등 단계적 협력 모델을 마련할 계획이다.

제휴에 따라 교원라이프 고객은 부산·서울·해운대 부민병원과 부민 프레스티지 라이프케어센터에서 다양한 우대 혜택을 제공받게 된다.

교원라이프는 이번 협약을 계기로 회원 대상 헬스케어 지원을 한층 강화하고, 상조 서비스를 넘어 건강·의료 영역까지 아우르는 라이프케어 플랫폼으로 경쟁력을 확대한다는 전략이다.

회사는 인구 고령화와 건강한 노년에 대한 관심 확대에 발맞춰 헬스케어 제휴를 지속 확대해왔다. 2024년에는 세이프닥, 세라젬, 에브리봇모빌리티와 제휴를 맺었으며, 2025년에는 KMI한국의학연구소, 다비치히어링보청기 등과 협력을 이어가고 있다.

정훈재 부민병원그룹 연구원장은 “의료와 라이프케어 서비스를 유기적으로 연계해 고객 중심의 통합 헬스케어 모델을 구축하는 출발점이 될 것”이라며 “전문 의료 역량을 바탕으로 교원라이프 회원들에게 신뢰도 높은 서비스를 제공하겠다”고 말했다.

교원라이프 관계자는 “부민병원그룹과의 협력을 통해 보다 전문적이고 폭넓은 헬스케어 기반을 마련하게 될 것으로 기대한다”며 “고객 혜택을 구체화하고 서비스 범위를 지속 확대해 나가겠다”고 밝혔다.