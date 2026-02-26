[헤럴드경제=구본혁 기자] 한국천문연구원은 다음달 3일 정월대보름 저녁 달이 지구의 본그림자에 완전히 가려지는 개기월식이 일어난다고 예보했다. 이번 개기월식은 날씨가 좋다면 우리나라의 모든 지역에서 달이 뜬 이후부터 전 과정 관측이 가능하다.

개기월식은 지구 반그림자에 달이 들어가는 반영식을 시작으로, 달이 지구 본그림자에 일부분 가려지는 부분식이 오후 6시 49분 48초에 시작된다. 달이 지구 그림자에 완전히 들어가는 개기식은 8시 4분에 시작되며, 8시 33분 42초에 최대가 된다. 9시 3분 24초에 개기식이 종료되며, 이후 부분식은 10시 17분 36초에 끝이 난다. 이번 월식은 동아시아, 호주, 태평양, 아메리카에서 관측할 수 있다.

달이 지구 그림자에 가장 깊게 들어가는 ‘최대식’ 시각은 10시 33분 42초인데, 이때 달의 고도가 약 24도로 동쪽 하늘에서 관측이 가능하다. 개기식 시작인 8시 4분부터 9시 3분 24초까지 약 1시간 동안은 지구 대기를 통과한 태양 빛 때문에 평소보다 어둡고 붉은 달을 볼 수 있다.

우리나라에서 볼 수 있는 월식은 지난해 9월 8일에 개기월식이 있었고, 앞으로 2028년 7월 7일에 부분월식이 있을 예정이다. 우리나라에 볼 수 있는 다음 개기월식 달은 2028년 12월 31일에 뜬다. 한편 정월대보름날 개기월식인 것은 1990년 2월 10일 이후 36년만이다.