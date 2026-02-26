아사히신문, 실물 확인 “개당 약 31만원에 판매돼…총액 약 9700만원”

[헤럴드경제=김영철 기자] 다카이치 사나에 일본 총리가 중의원 선거(총선)에서 당선된 집권 자민당 의원들에게 배포한 축하 선물의 총액이 1070만엔(약 9700만원)에 달한다고 아사히신문이 26일 보도했다.

이 신문은 여러 자민당 의원이 선물로 받은 ‘카탈로그 기프트’의 실물을 확인한 결과 개당 약 3만4000엔(약 31만원)에 판매되고 있어 선물을 받은 자민당 총선 당선자 315명에 대한 선물 가액은 단순 계산할 때 총 1070만엔가량에 육박한다고 전했다.

다카이치 총리는 전날 참의원(상원) 본회의에서 당선자 315명에게 1인당 약 3만엔 상당의 카탈로그 기프트를 선물로 나눠줬다는 사실을 인정하면서 “법적 문제는 없다고 인식한다”고 밝혔다.

카탈로그 기프트는 받은 사람이 원하는 물품이나 서비스를 골라 수령할 수 있도록 만든 책자 형태 선물이다. 이 카탈로그 기프트로 선택할 수 있는 물품이나 서비스는 식기 세트, 쇠고기, 진주 액세서리, 온천 숙박권 등이다.

앞서 지난해 3월 이시바 시게루 당시 총리는 초선 의원 15명에게 1인당 10만엔 상당의 백화점 상품권을 나눠준 사실이 알려지면서 내각 지지율이 하락했다.

여야에서는 다카이치 총리의 선물 배포 사실이 알려진 후 비판과 우려의 목소리가 나오고 있다.

다만 야당에서는 정부 예산안 등 심의 지연시 역풍이 일 것을 우려해 이 문제를 추궁하는 데 신중한 모습도 보인다며 전날 국회에서 당별 대표질의를 한 입헌민주당, 자민당, 국민민주당, 참정당, 팀 미라이 중 이 문제를 질의한 것은 입헌민주당뿐이었다고 마이니치신문은 전했다.