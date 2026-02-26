- KIMM-FBO 인증서·인증패·뱃지 수여 및 아카이브 전시

[헤럴드경제=구본혁 기자] 국가과학기술연구회(NST) 산하 한국기계연구원(KIMM)은 25일 ‘KIMM-FBO(First, Best, Only) 인증식’을 개최하고, 국내외 최초(F)·최고(B)·유일(O)의 성과를 창출한 연구자 20명을 ‘KIMM-FBO’로 공식 인증했다. 이번 인증은 ‘2023~2026 기관운영계획’의 핵심 목표인 ‘FBO 지향 인재 양성체계 구축’을 본격화한 첫 제도 운영 사례다.

KIMM-FBO는 기계연 재직자와 퇴직자 가운데 국내외에서 최초(F)·최고(B)·유일(O)의 연구성과를 창출하고, 사업화 성공 등을 통해 산업 발전에 기여한 인재를 의미한다. 기계연은 2024년부터 미래위원회를 운영하며 KIMM-FBO의 개념과 선정 기준을 정립하고, 발굴–추천–검토–선정–인증으로 이어지는 체계적 프로세스를 마련했다.

이후 지난해 총 64명(43개 기술)의 후보를 추천받아 단계별 심의·검증을 거쳐 김재승 박사(함정 함내소음 및 수중방사소음 해석 기술) 등 최종 20명(11개 기술)을 선정했다. 최종 선정 인원은 퇴직자 8명과 재직자 12명으로, 산업기술 8건, 과학기술 3건 등 총 11개 분야의 성과를 아우른다.

심의 과정에는 외부위원을 포함한 기계 분야 전문가들이 참여해 전문성과 객관성을 확보했다. 특히 최종 인증위원회는 KAIST 기계공학과 박용화 교수를 위원장으로 김기수 포스코홀딩스 미래기술연구원장·CTO, 안진호 한양대 부총장 등 외부 전문가를 위원 구성의 50% 이상으로 참여시켜 공정성을 강화했다.

류석현 한국기계연구원장은 인증식에서 KIMM-FBO 선정 연구자에게 인증서와 인증패, FBO 배지를 수여했다. 대전 본원 R1동 홍보관 ‘명예의 전당’에는 최종 선정된 20명의 동판을 헌액해 상시 전시한다. KIMM-FBO 선정 연구자 전용 공간 마련과 명예 출입증 제공 등을 통해 선정자들이 퇴직 이후에도 연구원을 자유롭게 방문할 수 있도록 지원하고, 주요 성과와 연구 개발 경과는 창립 50주년 기념 홈페이지 아카이브에 등재하는 등 다양한 콘텐츠로 확산할 계획이다.

기계연은 KIMM-FBO를 대상으로 멘토 활동을 체계적으로 운영할 예정이다. 세미나·강연·포럼 등 다양한 프로그램을 통해 연구 경험과 성과 창출 노하우를 공유하고, 기관 내·외부 심사 및 자문 활동과도 연계해 전문성을 확산할 계획이다. 또한 저술 활동 지원을 통해 축적된 역량과 지식이 지속적으로 공유되는 기반을 마련할 방침이다.

류석현 원장은 “KIMM-FBO 인증은 출연연 최초로 FBO 인재를 체계적으로 발굴·선정·인증한 사례라는 점에서 의미가 크다”며 “성과 중심을 넘어 ‘인재’에 주목함으로써 연구성과의 서사와 가치를 확산하고, 이를 토대로 미래 과학기술계를 이끌 신진 FBO 인재를 육성하는 선순환 구조의 기반을 마련하고자 한다”고 밝혔다.