임직원 설문 79% 긍정 응답 글로벌 타운홀·전사 프로그램 운영 효과

[헤럴드경제=정경수 기자] 기아가 글로벌 신뢰경영평가기관 GPTW로부터 ‘대한민국 일하기 좋은 100대 기업’으로 선정됐다고 26일 밝혔다.

GPTW는 전 세계 170개국, 3만여개 기업을 대상으로 조직문화를 진단·평가하는 미국 기반의 권위 있는 기관이다. 인증은 3단계 절차로 이뤄지며, 우선 구성원 설문조사에서 일정 기준 이상의 긍정 응답을 받아야 ‘일하기 좋은 기업’ 자격이 주어진다. 이후 설문 결과와 조직문화 운영 성과를 종합 평가해 국가별 상위 100개 기업이 선정된다.

기아는 국내 임직원 5000여 명이 참여한 온라인 설문에서 79%의 긍정 응답률을 기록하며 1단계 인증을 획득했다. 이어 조직문화 공적서 평가에서도 우수한 점수를 받아 ‘대한민국 일하기 좋은 100대 기업’에 포함됐다.

설문은 총 60개 문항으로 구성됐으며, 윤리경영과 리더십 신뢰도, 조직 몰입도, 참여 문화, 회사에 대한 자부심 등 다양한 항목에서 높은 평가를 받은 것으로 전해졌다.

특히 ‘고객 중심, 사람 중심’이라는 조직문화 지향점이 긍정적으로 작용했다는 설명이다. 기아는 글로벌 구성원이 함께하는 온라인 타운홀 미팅 ‘CEO Live’, 본부 단위로 운영되는 ‘기아 밸류 미팅’ 등을 통해 경영진과 직원 간 소통을 강화해왔다.

직군과 사업장 경계를 넘는 프로그램도 눈길을 끌었다. 창립 80주년을 맞아 전 임직원이 참여한 ‘기아, 같이 뛰어’ 마라톤 행사를 진행했으며, 새해 첫 출근일에 리더가 구성원을 맞이하는 ‘Happy New Kia’ 프로그램도 운영했다.

기아 관계자는 “국내외 법인이 함께 고객과 사람을 중심에 둔 민첩하고 유연한 조직문화를 구축해 나가겠다”며 “이번 성과를 발판으로 ‘세계에서 가장 일하기 좋은 기업’ 인증에도 도전할 계획”이라고 말했다.