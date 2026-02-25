[헤럴드경제=박종일 선임기자]오승록 노원구청장은 25일 광운대역 현대프라힐스에서 열린 ‘노원 청년 심리상담센터 개관식’에 참석했다.

서울시 자치구 최초로 개관하는 ‘노원 청년 심리상담센터’는 광운대역 청년 안심주택 내 전용면적 95.79㎡로 조성됐다. 청년 심리상담 전용 공간으로 청년 특성에 맞춘 공공 심리상담 인프라를 구축해 정신건강 문제에 대한 조기 개입과 예방을 강화하기 위해 마련됐다.

심리상담센터는 청년들이 부담 없이 이용할 수 있도록 개인 상담실과 심리검사실, 프로그램실, 대기 공간을 갖추고, 전문 상담 인력을 배치하여 전문 상담과 검사 제공, 고위험군 발굴 및 연계 등 예방 중심의 다양한 프로그램을 운영한다.

노원구에 거주하거나 생활 기반을 둔 19~39세 청년이라면 누구나 개인·집단 상담 및 심리검사 서비스를 이용할 수 있다

이날 개관식에는 오승록 구청장을 비롯해 시·구의원, 지역 주민 등 약 50여 명이 참석한 가운데 개회식, 내빈소개, 추진 경과보고, 축하공연, 축사, 커팅식 및 기념촬영, 시설 라운딩 순으로 진행됐다.

오승록 노원구청장은 “이번 청년 심리상담센터 개관이 청년들이 심리적 고립과 불안을 혼자 감내하지 않을 수 있는 쉼의 공간이 될 것”이라며 “청년들이 건강한 사회 구성원으로 일어설 수 있도록 항상 응원한다”고 밝혔다.