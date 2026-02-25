아산 정주영 서거 25주기 추모 음악회 정기선 HD현대 회장 등 범 현대가 참석

[헤럴드경제=권제인 기자] “정주영 창립 회장은 나라와 모든 세대에 훌륭한 본보기가 되는 인물입니다.”

호세 무뇨스 현대자동차 대표이사 사장이 25일 오후 서울 서초구 예술의전당 콘서트홀에서 열린 ‘아산 정주영 서거 25주기 추모 음악회: 이어지는 울림’에 참석해 “정주영 창립 회장은 믿기 어려울 만큼 뛰어난 비전가”라고 평가했다.

이번 음악회는 정주영 창업회장의 기업가 정신과 철학을 되새기고, 그 의미를 미래 세대와 함께 나누기 위해 마련됐다.

무뇨스 사장은 헤럴드경제와 만나 “이런 뜻깊은 자리에 오게 돼 영광이며, 이것은 역사의 한 부분”이라고 강조했다.

지난해 1월 현대차 사상 첫 외국인 대표이사로 부임한 무뇨스 사장은 미국의 관세 정책 변화와 주요국 보호무역 강화, 중국 자동차 업체들의 글로벌 진출 등 대외 불확실성 속에서도, 지역별 맞춤 상품 전략과 고수익 차종 중심의 판매 전략을 통해 현대차의 글로벌 브랜드 위상을 높였다는 평가를 받는다.

정의선 현대차그룹 회장은 콘서트장에 일찍이 도착해 내외빈을 맞이한 것으로 알려졌다. 정 회장은 김혜경 여사 등을 직접 안내한 것으로 전해졌다.

정 회장은 평소에도 할아버지인 창업회장에 대한 존경심을 드러내 왔다. 실제로 정 회장은 지난해 8월 미국의 자동차 전문매체 오토모티브 뉴스와 진행한 인터뷰에서도 “할아버지이신 정주영 창업회장의 고객 중심 경영철학은 지금 현대차그룹 핵심가치의 근간이 되었다. 미래를 만드는 주체는 고객이며, 그들의 목소리에 진정으로 귀 기울이고 응답하는 것이 우리의 역할이라는 (정 창업회장의) 신념은 현재도 변함없이 따르는 믿음”이라고 강조한 바 있다.

이날 음악회에는 정 회장 외에도 정몽준 아산사회복재단 이사장, 정기선 HD현대 회장, 현정은 현대그룹 회장, 정몽윤 현대해상 회장 등 범현대가 경영진이 대거 참석했다.

이 외에도 현대차그룹 임직원과 경찰·소방·사회복지단체 등 공익 근무자, 미래 인재와 사회 각 분야 주요 인사가 초청받아 참석했다. 신동빈 롯데그룹 회장, 나경원 국민의힘 의원, 김태년 더불어민주당 의원 등 주요 정재계 인사도 참석해 자리를 빛냈다.

정몽준 이사장은 취재진을 만나 “오늘 와주셔서 감사하다”며 “여러분들이 와줘서 아버님께서도 고맙게 여기실거다”라고 소감을 밝혔다.

음악회에서는 피아니스트 김선욱, 선우예권, 조성진, 임윤찬이 협연을 통해 정 창업 회장을 추모하는 곡을 연주한다.

한편, 현대그룹 창업주이자 초대 회장인 정주영 회장은 대한민국을 대표하는 1세대 기업인으로, 지난 2001년 3월 별세했다.