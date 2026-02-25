[헤럴드경제=이명수 기자] 노보 노디스크가 비만치료제 위고비, 당뇨병 치료제 오젬픽 등의 미국 정가를 내년부터 최대 50% 인하하기로 했다.

글로벌 제약기업 노보 노디스크는 24일(현지 시간) 내년 1월 1일부터 비만치료제 위고비 주사, 먹는 위고비 알약, 당뇨병 치료제 오젬픽 주사, 먹는 당뇨약 리벨서스를 현재 도매구입가격(WAC) 정가에서 약 35~50% 인하한다고 밝혔다.

이들 제품은 모두 세마글루티드 성분의 비만 혹은 당뇨병 치료제다.

WAC는 리베이트 혹은 할인 등 조정이 있기 전의 기준가격을 말한다.

발표에 따라 이들 제품의 WAC는 용량에 상관없이 675달러(약 97만원)로 내려간다.

기존 위고비 정가 대비 50%, 오젬픽 대비 35% 낮은 수준이다.

제이미 밀러 노보 노디스크 미국 부사장은 “위고비와 오젬픽 정가를 낮추는 것은 미국 내 1억명 이상의 비만과 3500만명 이상의 2형 당뇨병 환자를 돕는 전례 없는 기회 제공”이라며 “비용 장벽을 제거해 더 많은 환자들이 이 약의 가치를 실현할 수 있도록 돕고자 한다”고 말했다.