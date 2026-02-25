총 4700여 억원 투입, 의과학 융합클스터 거점 조성

[헤럴드경제(부산)=정민혜 기자] 기장군은 최대 역점사업인 ‘동남권 방사선 의과학 일반산업단지 조성사업’의 준공식을 27일 개최한다고 25일 밝혔다.

동남권 산단은 기장군 장안읍 일원 147만8772㎡(약 45만평) 부지에 총사업비 4717억원을 투입해 조성된 첨단방사선기술 산업과 파워반도체 중심의 산업단지다.

2009년 중입자가속기 구축, 2010년 수출용 신형연구로 사업, 동남권원자력의학원 개원 등 주요 국책사업을 기반으로 2012년 산업단지계획 승인과 2014년 부지조성 공사 착공을 거쳐 지난해 9월 공사를 마무리하고, 오는 3월 부산시로부터 산업단지 준공인가를 받아 결실을 맺는다.

준공식은 오는 27일 오후 2시에 기장군 장안읍 반룡리 965-1번지 일원(동남권 산단 내 (주)제엠제코 부지 일원)에서 개최된다. 이날 준공식에는 정종복 기장군수를 비롯해 박형준 부산시장, 정동만 국회의원, 부산시의회 의원, 입주기업 대표 등이 참석한다.

현재 전체 분양대상 중 17개 기업이 건축을 마치고 입주했으며, 7개 기업은 공장건축을 진행중으로 군은 올 하반기 2단계 구간내 16필지에 대해 분양공고를 실시, 2027년까지 전체기업의 입주가 완료될 것으로 판단하고 있다. 이.산단은 2만여명 이상의 고용 유발 효과와 2조여원의 생산 유발 효과로 일자리 창출과 지역경제 활성화에 크게 기여할 것으로 전망된다.

동남권 산단은 방사선 의과학과 반도체 분야를 아우르는 산·학·연 융합 클러스터로 자리매김하면서, 미래 산업 혁신의 전진기지로 성장할 것으로 기대된다. 또 대규모 고용 창출과 생산 파급효과를 가져와 기장의 미래 100년 먹거리를 창출하는 핵심 성장 동력이 될 것으로 기대된다.

정종복 기장군수는 “동남권 산단은 기장군의 미래신성장 동력이 될 핵심 기반시설이 준공을 앞두고 있어 기쁘다”며“입주 기업의 성장을 위한 행정적, 재정적 지원을 강화해 양질의 일자리를 창출하여 군민의 삶의 질 향상으로 이어지도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편, 2023년 7월 산업자원부의 반도체 소부장 특화단지로도 지정돼 파워반도체상용화센터 제2팹 건립 등 차세대 전력반도체 거점도시로 거듭나면서 에스티아이, 아이큐랩 등 7개사에서 8905억원의 투자와 775명의 일자리 창출이 가시화되고 있다. 이와 함께 앞으로 20개 이상의 소부장 기업에서 1조1000억원의 투자할 것으로 예상된다.