해수부·부산시·지역 해양기업과 해양수도권 핵심과제 논의 AI 해양데이터 센터 등 초광역 프로젝트 구체화 필요 강조

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산상공회의소는 25일 오전 부산상의 8층 회의실에서 해양수산부, 부산광역시, 지역 해양기업 관계자들이 참여하는 ‘해양수도권 육성을 위한 민관 협력 간담회’를 개최했다.

이번 간담회는 해양수산부와 지역 상공업계가 해양수도권 육성에 대한 방향과 현장의 다양한 의견을 공유하기 위해 마련됐다.

회의에는 정현민 부산상의 상근부회장을 비롯해 해양·물류·수산·조선·해상풍력 분야의 지역 기업인들과 남재헌 해수부 북극항로추진본부장, 조영태 부산시 해양수산국장 등 관계자 19명이 참석했다.

간담회는 해양수산부가 해양수도권 육성 방향을 설명한 후, 참석 기업들의 주요 현안과 애로사항을 듣고 답하는 순서로 진행됐다.

참석 기업들은 부·울·경이 해양수도권으로 나아가기 위해서는 AI 해양데이터센터 설립 등 초광역 프로젝트 구체화와 인프라 확충, 금융·세제 지원이 필요하다는 의견을 제시했다.

정 부회장은 “해양도시간 경쟁은 단순한 물동량 경쟁을 넘어 해양 데이터를 얼마나 축적했는가에 달려 있으며, 부산도 물류의 종착지가 아니라 해양 데이터의 출발점이 돼야 한다”면서 “지역기업들의 목소리가 정부의 육성 방향에 충실히 반영되어 현장과 정책이 긴밀히 연결되기를 기대한다”고 말했다.