[헤럴드경제(안산)=박정규 기자]안산시(시장 이민근)는 한국농어촌공사(사장 김인중)와 안산시청에서 ‘시화지구(대송단지) 간척지 활용과 상생발전을 위한 업무협약’을 체결했다고 25일 밝혔다.

이번 협약은 시화지구 대송단지를 미래 성장거점으로 조성하기 위한 양 기관 간 협력의 출발점이다. 앞서 지난해 10월 안산시의회 업무협약 동의안이 원안 가결되고, 12월 관련 용역 예산 2억 원이 확보됨에 따라 본격 추진됐다.

대송단지는 안산시 대부동과 화성시 송산면·서신면 일원에 걸친 총 1,330만 평(4,396ha) 규모의 국내 최대급 간척지다. 이 가운데 안산시 관할 면적은 762만 평(2,515ha)에 달하며, 1998년부터 한국농어촌공사가 간척 농지 개발사업을 시행해 왔다.

협약을 통해 ▷대송단지 농산업클러스터 조성을 통한 지역경제 활성화 ▷지속 가능한 성장동력 확보 ▷대송단지 간척지 활용 기본구상 공동 용역 추진 ▷안산시의 용역비 부담 ▷농어촌공사의 기관 협의 및 행정적 지원 ▷토지이용계획 수립 ▷용수 공급 방안 및 효율적 실행 방안 마련(안산시 참여 방안 포함) ▷탄소중립 실현을 위한 신재생 에너지사업 추진 등 시화지구 대송단지 개발 활성화를 위해 상호 협력하기로 했다.

이민근 안산시장은 “20여 년간 활용이 제한됐던 국가 자산에 다시 활력을 불어넣는 첫걸음”이라며 “대송단지가 시민뿐 아니라 모든 국민이 혜택을 체감할 수 있는 대한민국 대표 미래형 융복합 농산업 중심지로 조성될 수 있도록 적극 노력하겠다“고 말했다.