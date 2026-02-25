[헤럴드경제(안양)=박정규 기자]안양시는 25일 만안구 석수동 김중업건축박물관 교육관에서 ‘제5기 안양혁신 주니어보드 발대식 및 워크숍’을 개최했다.

안양혁신 주니어보드는 공직 입문 5년 전후의 젊은 세대 공무원으로 구성된 혁신 모임으로, 총 24명의 공무원으로 구성된 제5기 주니어보드는 오는 8월까지 안양시의 일하는 방식 개선과 조직문화 혁신 아이디어를 발굴·제안하는 활동을 하게 될 예정이다.

이날 행사에서는 위촉장 수여, 운영계획 소개에 이어 협업 마인드 강화와 조직문화 개선과제 도출 및 방안 수립을 위한 ‘아이데이션’ 활동 등을 주제로 워크숍이 진행됐다.

특히 이번 제5기 주니어보드는 워크숍을 통해 ‘조직문화 개선을 위한 10대 과제’를 직접 선정해 향후 적극적으로 일하는 방식 및 조직문화 개선 캠페인 활동을 이어갈 계획이다.

시는 2021년부터 이어온 주니어보드 활동을 통해 ▷신규공무원 익명상담소 ‘안양깐부톡’ 운영 ▷행정망 클라우드 저장소 구축 ▷런위드 안양 활용 안양9경 인증 활동 등 다양한 제안사항을 시정에 반영했다.

특히, 인공지능(AI) 시대에 적극적으로 대응하기 위한 ‘당직제도 개선 인공지능(AI) 챗봇 개발’ 제안은 올 하반기 시범 도입할 예정이다.

최대호 안양시장은 “빠르게 변화하는 행정 환경에 능동적으로 대응하는 주체는 바로 젊은 세대 공무원”이라며 “주니어보드의 참신하고 창의적인 아이디어가 조직에 새로운 활력을 불어넣고, 안양시가 보다 유연하고 효율적인 행정 조직으로 도약하는 계기가 되기를 기대한다”고 말했다.