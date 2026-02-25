민희진 전 어도어 대표 긴급 기자회견 자청 256억원 풋옵션 포기·모든 소송 중단 제안 “아티스트들이 빛날 수 있도록 길 열어주자”

[헤럴드경제=고승희 기자] 오케이레코즈로 새출발한 민희진 전 어도어 대표가 통 큰 결단을 내렸다. 풋옵션 승소 이후 처음으로 언론 앞에 선 민 대표는 하이브에 “256억원의 풋옵션을 내려놓을 테니, 모든 소송을 중단하자”고 제안했다.

민 전 대표는 25일 오후 서울 종로에서 진행된 기자회견에 참석, 숨 고를 여유도 없이 노트북을 펼치고 미리 준비한 입장문을 낭독하며 자신의 생각을 전했다.

그는 “이번 소송의 결과는 내게 지난 2년간의 상처를 씻어주는 위로와도 같았다”며 “그 과정에서 의도치 않게 대중 여러분께 드렸던 피로감에 대해 부채의식을 느낀다”고 사죄했다.

그러면서 “이제 그 빚을 새로운 K-팝의 비전으로 갚아 나가고자 한다”며 “승소의 대가로 얻게 될 256억 원을 다른 가치와 바꾸기로 결정했다”고 강조했다.

앞서 서울중앙지법 민사합의31부는 지난 12일 민 전 대표가 하이브를 상대로 제기한 주식매매대금 청구 소송에서 원고 승소 판결했다. 재판부는 하이브가 민 전 대표에게 255억 상당의 풋옵션 대금을 지급하라고 판결했다.

민 전 대표는 “256억 원은 대부분의 사람에게 있어 일생을 바쳐도 접하기 힘든 거액이다. 그리고 이제 막 새로운 시작을 알린 내게도 너무나 귀한 자금”이라며 “하지만 저는 이 거액의 돈보다 훨씬 더 간절히 바라는 가치가 있기에, 하이브에 의미있는 제안을 하고자 한다”고 말했다.

그는 “256억 원을 내려놓는 대신, 현재 진행 중인 모든 민형사 소송을 즉각 멈추고 모든 분쟁을 종결하길 제안한다”며 “나뿐만 아니라 뉴진스 멤버, 외주 파트너사, 전 어도어 직원들은 물론, 이 싸움에 휘말려 상처받은 팬덤을 향한 모든 고소와 고발 종료까지 포함된다”고 강조했다.

그러면서 민 전 대표는 “행복하게 무대에 있어야 할 다섯 멤버가 누군가는 무대 위에, 누군가는 법정 위에 서야 하는 현실을 더는 지켜볼 수 없다”며 “무대 위에 있는 멤버들도 괴로울 것이고, 이를 지켜보는 팬뿐만 아니라 그 누구도 이 상황을 행복하게 바라보지 못할 것”이라고 했다.

승소 이후 공식 석상에 나선 민 전 대표는 이전과는 달리 표정도 밝아 보였다. 그는 “내게는 돈보다 더 중요한 가치가 많다. 256억 원이라는 거액을 다른 가치와 바꾸겠다는 이 결단이, K-팝 산업의 전체적인 발전과 화합으로 승화하길 기대한다”고 강조했다.

민 전 대표는 또 어도어에 “‘뉴진스가 돌아오면 잘해주겠다’는 약속이 현실이 될 수 있도록 당부드린다”며 “아티스트가 다시 빛날 수 있는 길을 열어주는 것, 그것이 어른들이 해야 할 유일한 역할일 것”이라고 했다.

오케이 레코즈 설립 이후 신인 보이그룹 론칭에 박차를 가하고 있는 민 전 대표는 하이브와 이어온 2년간의 긴 소송전을 정리하며 다시 ‘창작자’로 돌아가겠다고 강조했다.

그는 “어른들이 법정이 아닌 음악과 무대에서 실력을 겨루는 본연의 모습으로 돌아가기를 제안한다”며 “이 분쟁이 길어질수록 피해를 보는 것은 아티스트들”이라고 일침했다. 이어 그는 “하이브와 방시혁 의장님, 이제 우리 법정이 아닌 창작의 자리에서 만나자”고 제안했다.

마지막으로 그는 “이제 제가 가장 잘하는 크리에이티브에 전념하겠다. 오늘의 진심이 전해져, K-팝 산업 전체가 다시 건강하게 숨 쉴 수 있는 전환점이 되기를 소망한다”고 밝혔다.

앞서 민 전 대표와 하이브는 2024년 4월부터 경영권 탈취 의혹과 뉴진스 차별 대우 의혹 등으로 지난한 공방을 이어왔다. 하이브는 그해 8월 공개한 반기보고서를 통해 민 전 대표에 대한 주주 간 계약을 해지했다고 밝혔고, 민 전 대표가 같은 해 11월 하이브에 어도어 주식에 대한 풋옵션을 행사하겠다고 통보하며 소송전이 치열해졌다.

한편 민 전 대표의 이날 제안에 대해 하이브는 이렇다 할 입장을 밝히지 않고 있다. 앞서 하이브는 1심 판결에 불복해 지난 19일 항소장을 제출했고, 주식매매대금 강제집행정지 신청이 받아들여져 풋옵션 대금은 지급되지 않은 상태다.