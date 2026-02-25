내부 데이터 연계해 보고서 생성 지능형 인공지능 비서 체계로 발전

[헤럴드경제=김은희 기자] 우리은행은 지난 23일 내부 데이터를 활용해 보고서를 자동 생성하는 생성형 인공지능(AI) 기반 ‘심층 리서치’를 개발했다고 25일 밝혔다.

심층 리서치는 직원의 산업·기업 분석 요청에 따라 내부 금융 데이터를 수집·연계·분석해 단시간 내 전문가 수준의 보고서 초안을 제시하는 지능형 보고서 작성 지원 시스템이다.

단순 정보 나열에 그치던 기존 AI와 달리 내부 핵심 데이터를 유기적으로 연결해 맥락을 이해하는 분석 결과를 도출한다. 자료 수집·정리 시간을 획기적으로 단축해 직원들이 창의적이고 전략적인 의사결정에 집중할 수 있도록 지원한다.

이와 함께 우리은행은 글로벌 범용 AI인 MS 코파일럿과 심층 리서치를 전략적으로 결합해 AI 업무 환경을 고도화했다. 외부 인사이트와 내부 데이터를 결합함으로써 분석의 정교함과 데이터 보안성을 동시에 확보하는 차원이다.

우리은행은 향후 심층 리서치를 고도화해 AI 에이전트 기반 서비스로 확대 적용할 계획이다. 여신 심사와 자산관리, 내부통제 등 핵심 업무 전반으로 AI 활용 범위를 넓혀 지능형 인공지능 비서 체계로 발전시켜 나갈 방침이다.

옥일진 우리은행 AX혁신그룹 부행장은 “이번 개발은 당행에 최적화된 독자적인 AI 역량을 확보했다는 데 의미가 있다”며 “앞으로도 직원들이 고부가가치 업무에 집중할 수 있도록 실무 밀착형 AI 서비스를 지속 확대해 나가겠다”고 말했다.