3월 3일까지 삼겹살 한정 특가 판매도

[헤럴드경제=김진 기자] 기업 컬리는 오는 3월 9일까지 ‘봄맞이 특가 위크’를 열고 1000여개 상품을 최대 50% 할인 판매한다고 25일 밝혔다.

이번 행사에서는 제철 음식을 비롯해 봄 나들이·방학 간식, 신학기 용품 등을 선보인다. 제철 나물인 두릅, 달래, 냉이, 돌나물 등은 물론 각종 채소를 한 데 모은 ‘봄나물 샘플러’를 판매한다. ‘도리깨침 봄나물비빔밥 키트’, ‘비움반찬 봄나물달래비빔밥’ 등 간편하게 즐기기 좋은 밀키트도 준비했다.

야외 피크닉이 잦아지는 시기인 만큼 ‘널담 고단백 배꼽베이글 에브리띵’, ‘해머스 수제 햄 치즈 레베케제’를 활용한 샌드위치도 판매한다. 전자레인지에 간편하게 조리할 수 있는 ‘제일맞게컬리 전주비빔 현미곤약 주먹밥’도 판매한다.

‘타미힐피거 키즈 힐피거 뉴욕 백팩’ 등 새 학기 용품도 마련할 수 있다.

컬리는 오는 3월 3일까지 돼지고기 할인전 ‘삼삼데이’도 진행한다. 한돈 삼겹·목심, 한돈 급랭 삼겹살 500g을 한정 수량 특가로 판매한다. 컬리가 직접 만든 KF365 브랜드의 한돈 항정살, 생 대패 목살, 삼겹살 등도 저렴하게 구매할 수 있다.