올리브·버터·무화과 크림치즈맛

[헤럴드경제=김진 기자] 던킨이 신개념 도넛 ‘도너글(Donagel)’ 3종을 선보인다고 25일 밝혔다.

이번 신제품은 도넛과 베이글을 결합했다. 도넛 특유의 부드러움에 베이글의 쫀득하게 씹히는 식감을 더했다.

‘올리브 도너글’은 올리브유를 사용해 씹을수록 퍼지는 담백함과 고소한 향을 느낄 수 있다. ‘버터 글레이즈드 도너글’은 버터를 더한 글레이즈를 입혔다. ‘무화과 크림치즈 도너글’은 베이글 특유의 무화과잼과 크림치즈 조합을 재해석했다.

던킨은 원더스 강남·청담·서울역점 등 직영 플래그십 매장에서 도너글을 우선 출시한다. 이후 소비자 반응을 반영해 올 상반기 중 전국 매장으로 판매를 확대할 계획이다.

던킨 관계자는 “도너글은 던킨이 축적해 온 연구·개발(R&D) 노하우를 바탕으로 도넛이 지닌 가능성을 확장하고자 기획한 제품”이라며 “베이커리와 디저트의 경계를 넘은 새로운 조합을 통해 도넛의 영역을 꾸준히 넓히겠다”고 말했다.