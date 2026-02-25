[헤럴드경제=고은결 기자] 에쓰오일은 25일 서울 마포 본사 사옥에서 ‘2026년 문화예술나눔 캠페인 기부금 전달식’을 열고, 공연예술 후원금 2억원을 아트로버컴퍼니에 전달했다고 밝혔다.

에쓰오일은 이날 행사에서 한국문화예술위원회를 통해 공연예술 후원금 2억원을 아트로버컴퍼니에 전달했다. 현장에는 올해 9월 공연이 예정된 희극인 장용이 참석해 의미를 더했다. 문화예술나눔 캠페인은 에쓰오일이 지역사회를 위한 사회공헌활동으로 2011년 6월 마포 본사 사옥에서 시작한 문화예술공연 후원 프로그램이다.

에쓰오일은 본사 사옥 로비와 대강당에서 매월 마지막 주 수요일 저녁 무료 공연을 열어왔다. 그간 총 153회의 공연을 통해 약 4만2000명의 임직원과 지역 주민에게 문화 예술 공연을 관람하는 기회를 제공했다. 2월 공연에는 혼성 5인조 아카펠라 그룹 ‘제니스(Zenith)’ 공연을 시작으로 대중음악, 연극, 뮤지컬 등 다양한 장르 공연이 펼쳐지며, 12월에는 크리스마스 갈라쇼로 한 해를 마무리할 예정이다.

류열 에쓰오일 사장은 “문화 예술 공연에 대한 관람객들의 만족도가 높아 매달 공연 관람객들의 반응이 뜨겁다”며 “앞으로도 에쓰-오일은 지역 주민의 문화 복지에 기여하고 예술인들의 창작 활동과 문화예술 발전을 지원하며 ESG 경영을 실천하는 기업이 되겠다”고 말했다.