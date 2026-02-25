강서 국회대로 인근 ‘도심 공공주택 복합사업’ 예정지구 지정 국회대로 인근 240,310.7㎡ 규모, 총 5973호 주택공급 예정 노후 주거지 주택공급 확대 및 원도심과 신도심 균형 발전 가속화

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 강서구(구청장 진교훈)는 화곡동 국회대로 인근을 25일 ‘도심 공공주택 복합사업’ 예정지구로 지정·공고했다고 밝혔다.

해당 지구는 까치산역(지하철 2, 5호선)에서 홍익병원 앞 교차로까지 이르는 구간으로 화곡 2, 4, 8동을 아우른다. 전체 면적은 24만310.7㎡로, 현재까지 발표된 도심 복합사업 후보지 중 최대 규모(총 5973세대)에 달한다.

‘도심 공공주택 복합사업’은 민간의 정비사업이 어려워 장기간 정체된 노후 도심에 공공이 주도해 주택을 신속히 공급하는 사업이다. 주거시설을 비롯해 업무시설, 판매시설, 산업시설 등을 함께 조성해 지역 거점으로 만드는 신개발 모델이다.

그간 국회대로 일대는 노후 빌라와 다세대 주택이 혼재돼 있고, 도로와 공공시설이 부족해 주거 환경 개선이 시급한 지역이었다.

이에 구는 일조량 및 교통 영향 등 주요 사항을 면밀히 검토하고, 서울시 사전검토위원회 심의를 거쳐 사업 추진의 행정적 근거를 마련하고, 세부 계획의 구체성을 한층 높였다.

앞서 지난 11월에는 토지 소유자와 주민 등을 대상으로 설명회를 열어 주민 이해와 참여를 확대했다. 당일 행사에 1,300여 명이 참석해 높은 관심을 보였다.

이번 예정지구는 지정일로부터 1년 이내 주민 3분의 2 이상 동의 확보 시, 중앙도시계획위원회 및 중앙토지수용위원회 심의를 거쳐 최종 복합사업 지구로 지정될 예정이다.

아울러, 구가 추진 중인 ‘2040년 강서구 지역균형발전종합계획’과 연계해 원도심과 신도심의 균형 발전을 도모하고, 노후 주거지의 체계적인 개선을 이끄는 핵심 사업이 될 전망이다.

구 관계자는 “이번 예정지구 지정은 화곡동 일대 원도심의 주거 환경을 획기적으로 개선하고 강서구 균형 발전을 앞당기는 중요한 이정표”라며 “ 해당 사업은 전국 최대규모인 만큼 적극적인 행정지원으로 구민의 소중한 삶의 터전을 명품 주거단지로 만들겠다”고 말했다.