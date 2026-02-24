김성주·연규진·최철 등 3명 신규 상근임원 선임

[헤럴드경제=정경수 기자] 한국선급(KR)이 지난해 수입 2060억원을 기록한 결산안을 확정하고, 조직 개편과 함께 상근 임원 3명을 새로 선임했다.

KR은 24일 서울 중구 대한상공회의소에서 제64회 정기총회를 열어 2025년 결산안과 신규 상근 임원 선임안을 원안대로 의결했다.

지난해 KR의 등록 선대는 9035만톤을 기록했으며, 신규 등록 선박 가운데 해외 선주 비율은 71%에 달했다. 국제 시장에서의 기술 경쟁력과 신뢰도를 재확인했다는 평가다.

이날 총회에서는 김성주 중국지역본부장, 연규진 도면승인실장, 최철 국제협력실장 등 3명이 상근 임원으로 선임됐다. 이들은 각각 검사본부, 기술본부, 사업본부를 맡아 핵심 부문을 이끌게 된다.

김성주 신임 부사장은 1995년 입사 이후 닝보지부장, 여수광양지부장, 검사업무팀장, 중국지역본부장 등을 거친 검사 분야 전문가다.

연규진 신임 부사장은 조선소 설계 경력을 바탕으로 1996년 KR에 합류해 선체기술팀장, 탱커팀장, 도면승인실장 등을 역임하며 기술 경쟁력 강화에 기여해 왔다.

최철 신임 부사장은 2000년 입사 후 사업홍보팀장, 해외영업팀장, 국제업무팀장 등을 지내며 글로벌 영업과 국제 협력 확대를 주도해 왔다.

기존 임원진의 보직도 일부 조정됐다. 최원준 부사장은 경영본부장에서 전략본부를 담당하는 수석부사장으로 이동했으며, 윤성호 수석부사장은 전략본부장에서 경영본부를 총괄하는 부사장으로 자리를 옮겼다.