[헤럴드경제=서영상 기자] 강훈식 대통령 비서실장이 24일 이재명 대통령의 전략경제협력 특사 자격으로 아랍에미리트(UAE)로 출국했다.

강 실장은 이날 오후 자신의 엑스(X·구 트위터)를 통해 “1박 3일 일정으로 전략경제협력 대통령 특사 자격으로 출국한다”면서 방산·인공지능(AI) 분야에서 협력을 확대할 것이라고 밝혔다.

강 실장은 이번 방문에 대해 지난해 10월 APEC 계기 정상회담과 11월 UAE 국빈 방문, 그리고 지난 1월 칼둔 행정청장의 방한에 대한 후속 조치와 실무 협의를 위한 것이라고 설명했다.

이어 “방산, AI, 원전, K-컬처 분야에서의 협력 확대, 특히 대한민국과 UAE가 기술과 자본력을 합해 제3국으로 함께 진출하는 실질적인 성과를 만들 수 있도록 힘쓰겠다”고 강조했다.

이 대통령은 지난 1월 칼둔 칼리파 알 무바라크 아부다비 행정청장 방한 당시 “모하메드 대통령이 조만간 방문할 것이라 믿는다”며 “그때 실질 성과를 만들게 잘 준비하면 좋겠다”고 밝힌 바 있다.