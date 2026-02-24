3월 18일 광진구청 대강당…“지금, 사랑한다고 말하세요!” 주제 강연 소통전문가 김창옥 초청 ‘광나루아카데미’ 개최…관계와 소통의 의미 되새기는 인문 특강

[헤럴드경제=박종일 선임기자]광진구(구청장 김경호)가 오는 3월 18일 구청 대강당에서 명사 초청 특강 ‘광나루아카데미’를 개최한다.

올해로 17년째를 맞은 광나루아카데미는 교수, 작가, 방송인 등 각계 명사를 초청해 구민들에게 배움의 기회를 제공하는 광진구의 대표 인문교양 강좌다.

이번 강연은 대한민국 대표 소통전문가 김창옥 대표가 연사로 나선다. 세상을 바꾸는 시간 15분, 어쩌다 어른, 김창옥 쇼 등 다양한 방송과 강연을 통해 대중과 활발히 소통해 왔다,

‘지금, 사랑한다고 말하세요!’를 주제로 진행되는 이번 특강에서는 가족과 동료 그리고 나 자신에게 건네는 한마디의 말이 삶에 어떤 변화를 가져오는지에 대해 특유의 재치있는 입담으로 진솔하게 풀어내며 웃음과 감동, 힐링을 선사하는 시간을 선사하는 시간을 가질 예정이다.

광진구민이라면 누구나 2월 26일부터 선착순으로 신청할 수 있다. 참여를 원하는 구민은 광진구청 누리집(교육→ 프로그램 수강신청→ 광나루아카데미)에서 온라인 또는 전화로도 신청이 가능하다. 자세한 사항은 광진구 평생교육과로 문의하면 된다.

김경호 광진구청장은 “이번 강연이 가족과 이웃, 동료와의 관계를 돌아보고 서로의 마음을 따뜻하게 잇는 계기가 되길 바란다”며 “앞으로도 구민의 삶에 실질적인 도움이 되는 평생학습 프로그램을 지속적으로 마련하겠다”고 말했다.

구는 지난해 ‘큰별쌤’ 최태성 한국사 강사와 권일용 범죄심리분석관를 잇달아 초청해 구민들의 큰 호응을 얻은 바 있다.