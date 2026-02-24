국방부와 업무협약 체결 양 기관 협력체계도 강화

[헤럴드경제=김은희 기자] KB국민은행은 24일 국방부와 군 장기복무 간부의 안정적인 자산형성과 금융 지원 강화를 위한 ‘장기간부 도약적금 업무협약’을 체결했다고 밝혔다.

국민은행은 오는 3월 3일 ‘KB 장기간부 도약적금’을 선보일 예정이다. 장기복무 중인 군 간부의 자산 형성을 지원하기 위한 상품으로 복무기간 중 1개의 금융기관을 선택해 월 최대 30만원까지 납입할 수 있다.

가입자에게 최고 연 6.0%의 금리를 제공한다. 납입금의 100%에 해당하는 금액을 국방부에서 재정지원금으로 추가로 지원해 주는 것이 특징이다.

양 기관은 군 간부의 금융 접근성과 이용 편의성을 높이기 위한 협력 체계도 강화해 나갈 예정이다.

국민은행 관계자는 “국가를 위해 헌신하고 있는 군 간부들이 안정적으로 자산을 형성하는 데 실질적인 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 군 간부 맞춤형 금융 지원을 확대해 포용금융 실천에 앞장서겠다”고 말했다.