[헤럴드경제=문영규 기자] 루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령과 함께 잔자 룰라 다시우바 영부인이 한복을 입고 청와대를 방문하자 이재명 대통령과 김혜경 여사가 박수를 치며 감탄하는 장면이 공개돼 눈길을 끈다.

한국과 브라질 정상의 국빈 만찬이 진행된 지난 23일 룰라 대통령의 사회관계망서비스(SNS)에 올라온 영상을 보면 만찬장인 청와대에 도착한 룰라 대통령은 차에서 내리자 마자 이 대통령과 포옹하며 인사를 나눴고 김 여사와도 손을 맞잡고 인사했다.

이어 다시우바 여사가 차에서 내려 반대쪽에서 걸어오자 김 여사는 환호하며 “세상에나, 뷰티풀(아름답다)”고 극찬했다.

이 대통령도 다시우바 여사를 보자마자 “너무 예쁘네요”라며 박수를 치고 “너무 잘 어울린다”고 말했다.

김 여사는 “너무 아름답다”며 연신 감탄사를 쏟아냈다.

다시우바 여사가 입고 온 한복은 앞서 이날 김 여사가 선물한 맞춤 한복이었다. 두 사람이 지난 21일 서울 종로구 광장시장에서 맞춘 것으로, 연보라색 저고리와 연분홍색 치마, 연분홍색 비녀와 뒤꽂이, 노리개, 꽃신 등을 모두 세트로 제작했다.

두 사람은 이날 먼저 청와대 별도 공간에서 만나 선물을 살펴 봤다. 김 여사는 다시우바 여사에게 “나중에 입으면 더 아름다울 것 같다”고 말했고 다시우바 여사도 한국어로 “감사합니다”고 답했다.

다시우바 여사는 방한 전부터 다양한 한복을 접했다. 이달 초엔 자신의 SNS에 푸른색 한복을 입은 사진을 올리며 한국 방문을 예고하기도 했다.

그는 상파울루 총영사 관저에서 브라질한인회 및 총영사관 관계자와 만나 대화를 나누고 세계한민족여성네트워크 브라질 지회 이인숙 전 회장이 한국에서 직접 구매한 한복을 선물받았다.

그는 SNS에 “주로 축제, 결혼, 명절, 문화 행사 등에 입는 한국의 전통 의상”이라고 설명하며 “한국 공식 방문을 앞둔 시점에서 저는 한복을 선물받는 영광을 받았다”고 했다.

한편 룰라 대통령은 이번 방한을 마치고 귀국하면서 “주어진 임무를 무사히 마쳤다는 뿌듯함을 안고 브라질로 돌아간다”며 “우리나라는 전 세계에서 사랑받고 있다”고 전했다.