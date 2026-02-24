정연우 지식재사처 차장이 24일 지식재산 제도 발전에 기여한 변리사들을 표창한 후 기념촬영을 하고 있다.
정연우 지식재산처 차장은 24일 엘타워 그랜드홀(서울시 양재동)에서 열린 제65회 변리사회 정기총회’에 참석했다.

이번 행사에서 지식재산처의 2026년 정책방향 등을 공유하고, 지식재산 제도 발전에 기여한 우수 변리사들에게 지식재산처 표창을 수여했다.


