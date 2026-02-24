정연우 지식재산처 차장은 24일 엘타워 그랜드홀(서울시 양재동)에서 열린 제65회 변리사회 정기총회’에 참석했다.
이번 행사에서 지식재산처의 2026년 정책방향 등을 공유하고, 지식재산 제도 발전에 기여한 우수 변리사들에게 지식재산처 표창을 수여했다.
kwonhl@heraldcorp.com
입력 2026-02-24 14:22:43
정연우 지식재산처 차장은 24일 엘타워 그랜드홀(서울시 양재동)에서 열린 제65회 변리사회 정기총회’에 참석했다.
이번 행사에서 지식재산처의 2026년 정책방향 등을 공유하고, 지식재산 제도 발전에 기여한 우수 변리사들에게 지식재산처 표창을 수여했다.
월가 뒤흔든 공포의 AI 투매, 시작은 이 보고서에서…무슨 내용이길래?
23일(현지시간) 미국 월가가 ‘인공지능(AI) 공포 투매’의 혼란에 휩싸이게 된 출발점은 일반인에겐 생소할 수 있는 한 리서치 업체가 내놓은 보고서에서 비롯됐다. 과학 소설(Sci-Fi)을 연상시키는 이 보고서는 AI 혁신이 2028년 대형 금융위기를 불러일으킨다는 섬뜩한 시나리오를 담고 있다.
“모텔 살인女, 키 170cm에 몸매 좋은 미인, 나 같아도 음료 마신다”…미화 ‘논란’
[헤럴드경제=장연주 기자] 강북의 모텔에서 약물이 든 음료를 먹여 20대 남성 2명을 숨지게 한 ‘강북 모텔 약물 사망 사건’의 피의자 김모씨(22)를 둘러싸고 가해자 미화 논란이 확산하고 있다. 외모와 몸매가 예쁘다는 것은 물론, 외모를 감안해 무죄 판결하라는 주장까지 나오면서 피해자에 대한 2차 가해라는 지적도 나온다. 최근 한 온라인 커뮤니티에는 ‘모텔 연쇄살인녀 인스타 너무 슬프네요’라는 제목의 글이 올라왔다. 작성자 A씨는 김씨의 사회관계망서비스(SNS)를 언급하면서 “얼굴도 예쁘고, 잘 꾸미고, 관심사도 많고, 연애도 하고 싶어하는 그냥 딱 그 나이대 평범한 여성의 모습”이라고 적었다. A씨는 이어 “그 많은 사진 중에 같이 찍은 사진이 하나도 없다. 피드가 수백장인데 전부 혼자 찍은 것”이라며 “주변에 마음 터놓을 친구 한두 명 있었으면 저런 악마가 되진 않았을 것 같다”고 주장했다. 그러면서 그는 “죄를 지은 만큼 벌 달게 받고, 제2의 인생은 평생 뉘우치면서 치료도
“금괴 21㎏, 무려 53억원어치”…기부하고 사라진 日 시민이 남긴 말은
[헤럴드경제=김주리 기자] 일본에서 한 시민이 오사카시 수도국에 금괴 21㎏을 익명으로 기부해 화제다. 해당 금괴는 시가로 약 56600만엔(약 53억원)에 달하는 금액이다. 19일 일본 요미우리신문 등에 따르면 오사카시는 이날 금괴 21㎏을 기부 받았다고 밝혔다. 이름이 알려지지 않기를 원한 기부자는 해당 금괴를 상수도관 노후화 대책에 사용해 달라는 의사를 전달한 것으로 알려졌다. 기부 의사는 지난해 11월 시점에 전달됐다. 기부자는 일본 전국에서 잇따른 상수도관 파손으로 인한 누수 사고 뉴스를 보고 기부를 결정했다고 설명했다. 오사카시 상수도국은 이번 기부가 상수도 사업 관련 기부로는 “과거에 경험한 적 없는 금액”이라고 밝혔다. 해당 금괴는 기부자의 의향에 따라 상수도관 교체 비용으로 활용할 예정이다. 기부된 금괴 평가액은 일반적인 상수도관 약 2㎞를 교체할 수 있는 비용에 해당한다. 요코야마 히데유키 오사카시장은 기자회견에서 “엄청난 금액이라 말문이 막힌다”며 “상수도관 노후
“먹방 이젠 식상하다했더니” ‘쯔양’ 하루 80만원 음식 시켜 먹고, 돌려받은 포인트 ‘시끌’
[헤럴드경제= 박영훈 기자] “하루 80만원 음식 시켰더니, 포인트가 5만원” 음식 배달비만 연간 4000만원이 넘는 것으로 알려진 먹방 유튜버 ‘쯔양’이 최근 하루 종일 배달 음식을 주문한 뒤 쌓인 포인트로 장을 보는 모습이 영상으로 공개돼 화제다. 쯔양은 햄버거·피자·떡볶이 등 배달 음식과 함께 장보기 서비스를 통해 소고기와 과일까지 주문했고, 하루 주문 금액은 80만1200원에 달했다. 이 과정에서 쌓인 요기요 포인트는 5만6235원대였다. 먹방 유튜버가 아닌 일반인도 5~6번만 요기요 배달 앱을 사용하면 한 끼 정도는 무료로 먹을 수 있는 셈이다. 지난 16일 공개된 이 영상은 유튜브 조회 수 160만회를 넘어섰다. 요기요가 최근 론칭한 적립형 포인트 제도 ‘무한적립’에 대한 소비자 반응이 뜨겁다. 요기요는 ‘무한적립’ 프로그램을 통해 주문 금액의 일정 비율을 현금처럼 쓸 수 있는 포인트로 돌려주고 있다. 일반 이용자는 주문 금액의 1%, 구독 서비스인 ‘요기패스X’ 가입자는