- 지역 주민과 철도 이용객 모두를 위한 안전·편의시설 확충

[헤럴드경제= 이권형기자] 국가철도공단 강원본부는 경상북도 영주시에 위치한 ‘중앙선 영주역 안전연결통로’ 공사를 완료하고 24일 개통했다고 밝혔다.

그동안 영주역은 철도 선로로 인해 역사 기준 동측과 서측 지역 간 보행이 단절되어 지역 주민과 철도이용객이 우회하여야 하는 불편이 있었다. 특히 노약자와 유모차 및 자전거 이용자 등은 접근성 문제로 이용에 어려움을 겪어왔다.

이에 강원본부는 지난 2024년 3월 영주시와 위·수탁 협약을 체결하고, 총사업비 약 136억 원(공단90%, 영주시 10%)을 투입해 선로를 횡단하는 안전연결통로를 신설했다. 이번 사업을 통해 지역 생활권 단절을 해소하는 것은 물론, 철도이용객의 도보 이용 접근성이 기존 30분에서 5분으로 대폭 단축되어 이동 편의성이 한층 향상될 전망이다.

백효순 국가철도공단 강원본부장 직무대리는 “영주역 안전연결 통로는 지역 주민과 철도이용객 모두가 보다 안전하고 편리하게 이동할 수 있도록 조성한 시설”이라며 “앞으로도 국민이 체감할 수 있는 철도서비스 개선에 더욱 힘쓰겠다”고 밝혔다.