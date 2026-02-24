- 구매업무 계약관리 개선방안 마련 및 구매업무 책임관 27명 지정

[헤럴드경제= 이권형기자] 조달청(청장 백승보)은 24일 대전 서구 소재 회의실에서 본청 및 지방청 구매업무 담당자 약 40명이 참여한 가운데 ‘구매업무 책임관 워크숍’을 개최했다.

이에 앞서 조달청은 구매업무 담당자들의 규정 이해도를 제고하고, 보다 치밀한 계약관리를 위한 ‘구매업무 책임관제’와 납기, 선금보증 등을 일괄 확인·조치할 수 있는 ‘계약관리시스템 구축’ 등을 포함한 ‘구매업무 계약관리 방안’을 마련했다.

워크숍에서는 ▷책임관제 운영방안 설명 및 자유토론과 ▷2026년도 시행되는 물품·용역 구매업무 분야 규정·지침 제·개정내용 설명 및 질의응답을 이어갔다.

특히, 이번에 지정된 구매업무 책임관 27명은 앞으로 각종 규정·지침의 제·개정 내용을 소속 부서원들에게 전파하는 동시에 현장의 제도개선 의견을 건의하는 역할을 하며, 정기적인 워크숍을 통해 협업체계를 유지할 예정이다.

백호성 구매사업국장은 “이번 워크숍을 시작으로 본청 구매계약 제도 담당자와 각 부서 실무직원들 간의 소통 기회를 지속적으로 마련할 것”이라며 “구매업무 담당자들의 전문성을 극대화해 빈틈없는 계약관리에 최선을 다하겠다“고 밝혔다.