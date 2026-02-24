- 탁월한 ESG 소통 역량 입증

[헤럴드경제=구본혁 기자] 한전원자력연료는 미국 커뮤니케이션 연맹(LACP)‘이 주관하는 ’2024-2025 비전 어워즈‘ 지속가능경영보고서 평가에서 금상을 수상했다고 24일 밝혔다.

한전원자력연료는 에너지-장비 및 서비스 부문에서 글로벌 최고 수준의 정보 공개 투명성과 체계적인 콘텐츠 구성을 인정받아 금상을 수상했으며, 동시에 ‘글로벌 Top 100’에 선정되는 영예를 안았다.

비전 어워즈는 2001년에 설립된 미국 소재 글로벌 커뮤니케이션 능력 평가 기관인 LACP가 전 세계 글로벌 기업과 단체가 발간한 지속가능경영보고서를 평가해 시상하며, 이번 대회에는 1000여 개의 글로벌 기업과 단체가 참여했다.

정창진 한전원자력연료 사장은 “이번 수상은 원자력 생태계 전주기에 걸친 당사의 ESG 경영 실천 노력이 국제적으로 인정받은 결과”라며 “앞으로도 국민과 지역사회, 협력사를 비롯한 다양한 이해관계자와의 신뢰를 바탕으로 지속 가능한 미래를 열어가겠다”고 밝혔다.