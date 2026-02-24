비전전략·조직운영 핵심항목 고평가

[헤럴드경제=조용직 기자] 대한당구연맹이 문화체육관광부가 실시한 ‘2025 체육단체 혁신평가’에서 3년 연속 최고 등급을 획득했다고 24일 밝혔다.

체육단체 혁신평가는 매년 문화체육관광부가 대한체육회 회원종목단체를 대상으로 실시하는 종합 경영평가다. 평가 결과는 S등급부터 D등급까지 5개 등급으로 구분된다.

연맹은 총 82.06점을 기록해 전체 평균 점수(70.13점)를 크게 상회하며 S등급을 획득했다. 특히 3년 연속 최고 등급을 유지했다는 점에서 일회성 성과가 아닌, 구조적 운영 체계의 안정성과 지속 가능성을 인정받았다는 평가다.

이번 평가에서 연맹은 중장기 비전과 발전계획을 기반으로 한 전략적 사업 운영 체계, 평가 및 감사 결과를 차년도 사업계획에 반영하는 환류 시스템, 조직 운영의 투명성과 자율성 확보 측면에서 높은 점수를 받았다.

또한 학교체육–생활체육–전문체육을 하나의 성장 경로로 연결하는 구조를 구축해, 유·청소년 i-리그와 주말리그, 디비전리그를 통해 입문자부터 전문 선수로 이어지는 단계적 승강 시스템을 실제 사업으로 운영해온 점이 주요 강점으로 작용했다.

대한당구연맹은 “3년 연속 S등급은 연맹의 조직 운영 체계와 사업 구조가 제도적으로 검증받았다는 의미”라며 “앞으로도 종목 저변 확대와 국제 경쟁력 강화를 동시에 추진해 지속 가능한 발전 모델을 만들어가겠다”고 밝혔다.