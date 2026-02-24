평신도 역할 확대한 ‘평신도의 대부’ 가난한이 위해 본당 장례식장 첫도입

천주교 서울대교구 원로사목자인 김수창(세례명 야고보·사진) 신부가 23일 병환으로 선종했다. 향년 90세.

1936년 평안남도 용강에서 태어난 김수창 신부는 1962년 사제품을 받고 명수대(현 흑석동) 본당 보좌로 사목을 시작했다. 이후 독일에서 3년간 유학했으며, 1969년 귀국해 영원한 도움의 성모 수녀회 지도신부, 한국 가톨릭노동청년회 지도신부로 사목했다. 이후 왕십리, 이문동 본당 주임을 거쳐 교구 사목국장에 임명됐다.

1979년부터는 홍제동, 명동주교좌, 청담동본당 주임을 역임했으며 절두산순교기념관 관장 겸 교구 순교자현양위원회 위원장을 지냈다. 1991년부터 화양동·잠원동본당 주임을 지낸 김 신부는 한국교회사연구소 이사장, 절두산순교기념관장 및 순교자현양위원회 위원장을 맡아 사목하다 2003년 은퇴했다.

‘평신도들의 대부’로 불려온 김 신부는 교구 공동체 안에서 평신도의 역할을 확대하는 데 앞장섰다. 홍제동 본당에서는 가난한 이들을 위해 본당 장례식장을 최초로 도입해 가톨릭 상장례 토착화에 기여했으며, 잠원동 본당에서는 본당 내 의사, 약사, 간호사, 호스피스 봉사자들로 구성된 방문간호 체계를 조직해 본당 사회복지의 새로운 모델을 제시했다. 또한 교구 사목국장 시절에는 평신도 성체분배 봉사 제도를 도입, 평신도가 주체적으로 활동할 수 있는 기틀을 만들었다.

교구 사목국장으로서 교구 행정과 사목 정책 수립에 기여했으며, 소신학교를 폐지하고 예비신학생 제도를 도입하는 등 성소 양성 체계 개편에도 참여했다.

특히 절두산순교성지 연수사제와 주임신부로 봉직하고, 한국교회사연구소 이사장과 한국순교자현양위원회 위원장을 역임하며 한국교회 순교 신앙의 역사적 의미를 연구·조명하는 데 힘썼다. 교회사를 단순한 과거의 기록이 아니라 오늘의 신앙을 비추는 토대로 이해하며, 역사 연구와 사목 현장을 연결하는 데 주력했다. 김현경 기자