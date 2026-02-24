삼성물산 리조트부문이 운영하는 에버랜드가 사파리 안으로 걸어 들어가는 이색 동물 체험 프로그램 ‘로스트밸리 워킹 사파리’(사진)를 오는 26일부터 한 달여간 선보인다고 24일 밝혔다.

이번 워킹 사파리는 생태형 사파리 ‘로스트밸리’를 도보로 체험하는 스페셜 프로그램이다. 평소 차량에 탑승해야만 만날 수 있었던 사파리 동물들을 걸으며 가까이서 관찰할 수 있다.

체험 구간은 약 1㎞로, 기린·코뿔소·코끼리·얼룩말 등 동물들이 실제 생활하는 공간을 개방해 초식동물들이 먹이를 먹는 모습을 생생하게 볼 수 있다.

로스트밸리 곳곳에서는 전문 주키퍼(사육사)의 설명이 더해져 동물들의 생태적 특징과 행동 습성, 멸종위기종 보전의 중요성까지 학습할 수 있다. 다양한 포토존도 마련돼 특별한 추억 사진도 남길 수 있다.

이번 프로그램은 3월 31일까지 한시적으로 운영된다. 현장 줄서기 방식을 통해 누구나 무료로 체험할 수 있다. 오픈 기념으로 이달 26일부터 다음달 2일까지 로스트밸리 워킹 사파리 체험 고객에게 탐험 수료 배지를 선착순으로 증정한다.

한편, 에버랜드 개장 때부터 50년간 함께 한 맹수 사파리 ‘사파리월드’는 동물 복지를 최우선으로 고려한 생태 환경을 조성하고 고객에 새로운 경험을 제공하기 위해 지난 19일부터 리뉴얼에 돌입했다.

에버랜드는 동물의 행동 특성을 더욱 자연스럽게 관찰할 수 있도록 공간 리뉴얼과 시설 업그레이드를 마치고 오는 4월 초 한층 진화한 사파리월드를 선보일 예정이다. 김현일 기자